Декан факультета МГУ раскрыл секреты подготовки к сессии

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по образованию и науке, декан факультета госуправления Глава комитета Госдумы по образованию и науке, декан факультета госуправления МГУ Вячеслав Никонов рассказал о том, как прийти на экзамен со свежей головой, почему утром перед экзаменом полезно петь и других секретах подготовки к сессии, некоторыми из которых он пользовался в студенческие годы.

"Как готовиться? Порекомендую то, чем сам активно пользовался, когда был студентом. Ну прежде всего должна быть свежая голова к экзамену, поэтому обязательно проводить какое-то время на свежем воздухе, там, где есть снег, кататься на лыжах, там, где есть лед, кататься на коньках, там, где нет ни того ни другого, просто гулять или бегать, кто что привык делать", — сказал РИА Новости депутат.

Декан подчеркнул, что бывать на свежем воздухе нужно каждый день минимум полтора часа.

"Плюс у меня еще был такой свой ритуал: я заканчивал заниматься вечером перед экзаменом часов в семь, принимал расслабляющую ванну и пытался просто привести в порядок нервную систему, абстрагироваться от экзамена. Но зато, поскольку большинство экзаменов, которые я сдавал, это были экзамены по истории, а это большое количество разных дат, таблицу дат я как раз обычно внимательно изучал, когда просыпался в день экзамена, с утра. Потому что такие вещи, которые в принципе запомнить очень сложно, их можно повторить перед самым экзаменом", — отметил Никонов.

Депутат посоветовал не откладывать подготовку к экзамену на последний день, подчеркнув, что настоящие каникулы у студента начинаются после сессии, порекомендовал хорошо высыпаться накануне "для хорошего настроения", потому что зазубривать материал в ночь перед экзаменом "не помогает абсолютно".

"С утра перед экзаменом как следует размять голос, размять мышцы. Лучше всего голос разминать с помощью пения, поскольку оно еще и повышает настроение. Если не умеешь петь — тем более", — уточнил декан.

Никонов признался, что ему самому всегда очень везло — по сложным экзаменам доставался именно тот вопрос, который Никонов знал лучше всех.