В Оренбуржье 70 супружеских пар получат медали "За любовь и верность"

УФА, 4 янв – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер подписал указ о награждении в 2020 году 70 супружеских пар медалью "За любовь и верность", сообщили в пресс-службе главы региона.
"Принято решение об увеличении количества семей Оренбургской области, подлежащих чествованию в День семьи, любви и верности, с 50 до 70 супружеских пар. Соответствующий указ в рамках реализации национального проекта "Демография" подписал губернатор Денис Паслер", - сообщает пресс–служба.
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Как отметили в сообщении, праздник, направленный на укрепление института российской семьи, пропаганду семейных ценностей и сохранение духовно-нравственных традиций, с каждым годом приобретает все большую популярность у жителей Оренбургской области.
Всероссийский праздник День семьи, любви и верности традиционно отмечается 8 июля – в день памяти святых чудотворцев Муромских князей супругов Петра и Февронии. В этот день семьи, прожившие в зарегистрированном браке не менее 25 лет и воспитавшие двух и более детей, награждаются медалью и грамотой "За любовь и верность", учрежденными Фондом социально-культурных инициатив. Из средств областного бюджета награжденные получают денежную премию в размере 10 тысяч рублей.
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