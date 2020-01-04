В Оренбуржье 70 супружеских пар получат медали "За любовь и верность"

Как отметили в сообщении, праздник, направленный на укрепление института российской семьи, пропаганду семейных ценностей и сохранение духовно-нравственных традиций, с каждым годом приобретает все большую популярность у жителей Оренбургской области.

Всероссийский праздник День семьи, любви и верности традиционно отмечается 8 июля – в день памяти святых чудотворцев Муромских князей супругов Петра и Февронии. В этот день семьи, прожившие в зарегистрированном браке не менее 25 лет и воспитавшие двух и более детей, награждаются медалью и грамотой "За любовь и верность", учрежденными Фондом социально-культурных инициатив. Из средств областного бюджета награжденные получают денежную премию в размере 10 тысяч рублей.