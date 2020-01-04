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https://ria.ru/20200104/1563106705.html
В "Нафтогазе" рассказали о судьбе исков к "Газпрому" после соглашения
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РИА Новости

В "Нафтогазе" рассказали о судьбе исков к "Газпрому" после соглашения

11:07 04.01.2020 (обновлено: 13:39 04.01.2020)
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© РИА Новости / СтрингерГазораспределительная станция "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. "Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании.
Ранее Москва и Киев заключили пятилетний контракт на транзит газа. Это стало возможно после урегулирования споров и отказа от дальнейших претензий друг к другу.
Офис компании Нафтогаз в Киеве
2 января, 16:50
В "Нафтогазе" рассказали о доходах от транзита газа из России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна благодаря новому контракту получит за пять лет не менее семи миллиардов долларов. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев ранее выразил надежду, что новое соглашение будет взаимовыгодно для всех сторон.
Одним из ключевых условий для продолжения транзита российского газа в Европу через Украину был переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой — для управления ГТС было решено создать отдельную компанию-оператора. После принятия соответствующего закона началось ее отделение (анбандлинг) от "Нафтогаза".
Газовое оборудование в Львовской области Украины
31 декабря 2019, 16:14
В "Нафтогазе" надеются на выгоду для обеих сторон контракта по газу
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Андрей КоболевНафтогаз УкраиныГазпромВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Не верю я чубатым. Придумают какую нибудь гадость с подсказки американцев.
4 января, 11:44
Арсений Понфиленко
15200003
Це зрада или це перемога?))
4 января, 11:20
КЛКрах Либерализма
4510015
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