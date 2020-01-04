В "Нафтогазе" рассказали о судьбе исков к "Газпрому" после соглашения

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. "Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании.
Ранее Москва и Киев заключили пятилетний контракт на транзит газа. Это стало возможно после урегулирования споров и отказа от дальнейших претензий друг к другу.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна благодаря новому контракту получит за пять лет не менее семи миллиардов долларов. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев ранее выразил надежду, что новое соглашение будет взаимовыгодно для всех сторон.
Одним из ключевых условий для продолжения транзита российского газа в Европу через Украину был переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой — для управления ГТС было решено создать отдельную компанию-оператора. После принятия соответствующего закона началось ее отделение (анбандлинг) от "Нафтогаза".
31 декабря 2019, 16:14В "Нафтогазе" надеются на выгоду для обеих сторон контракта по газу