В Багдаде попрощаются с погибшими накануне при обстреле США военными

Гроб с телом аль-Мухандиса покрыт национальном иракским флагом, гроб Сулеймани обернут черной тканью. На улицы вышли несколько тысяч человек, которые скандируют антиамериканские лозунги. Иракских командиров, скорее всего, похоронят уже в субботу. По данным иранских СМИ, Сулеймани будет доставлен в Иран и похоронен на следующей неделе.