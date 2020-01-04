Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-04T13:04+0300
https://ria.ru/20200104/1563106587.html
При пожаре в общежитии в Воронеже пострадали четыре человека
https://cdn21.img.ria.ru/images/156310/85/1563108544_0:0:720:405_1036x0_80_0_0_ed09fc6df3413d7351f255abad6daefd.jpg
РИА Новости

При пожаре в общежитии в Воронеже пострадали четыре человека

11:04 04.01.2020 (обновлено: 13:04 04.01.2020)
4264
© Фото : ГУ МЧС России по Воронежской областиПожар в общежитии Коминтерновском районе Воронежа. 4 января 2019
Пожар в общежитии Коминтерновском районе Воронежа. 4 января 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Воронежской области
Пожар в общежитии Коминтерновском районе Воронежа. 4 января 2019
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Четыре человека пострадали при пожаре в девятиэтажном общежитии в Воронеже из здания эвакуировали свыше 70 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Очаг возгорания находился на пятом этаже общежития на улице Хользунова. В результате разведки обнаружены четверо пострадавших, выведены с масками спасаемого", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники МЧС на месте пожара в частном доме в селе Горькая Балка на Ставрополье
Вчера, 10:27
СК назвал возможную причину пожара на Ставрополье с четырьмя погибшими
По его словам, всего из общежития были эвакуированы 72 человека. В 10.10 пожар был полностью ликвидирован на площади 20 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекались порядка 50-ти человек и 12-ть единиц техники.
© Фото : ГУ МЧС России по Воронежской областиПожар в общежитии Коминтерновском районе Воронежа. 4 января 2019
Пожар в общежитии Коминтерновском районе Воронежа. 4 января 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Воронежской области
Пожар в общежитии Коминтерновском районе Воронежа. 4 января 2019
000132
Обсудить 0
ВоронежПроисшествия
Рекомендуем
Продажа лотерейных билетов
Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье
Новобранцы в учебном центре морской пехоты США в Сан-Диего. 14 декабря 2019
"Третья мировая война": в США рухнул сайт призывной службы
Президент Ирана Хасан Роухани
США, убив Сулеймани, совершили тяжелейшее преступление, заявил Роухани
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани
Сотрудники МЧС на месте пожара в частном доме в селе Горькая Балка на Ставрополье
СК назвал возможную причину пожара на Ставрополье с четырьмя погибшими
Свадебные кольца
В России планируют скорректировать брачный возраст
В Екатеринбурге енот покусал восьмилетнего ребенка
В Екатеринбурге енот покусал восьмилетнего ребенка
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
В "Нафтогазе" рассказали о судьбе исков к "Газпрому" после соглашения
Председатель правительства России Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров
Правительство утвердило план адаптации к изменению климата
Председатель комитета Государственной думы России по образованию и науке Вячеслав Никонов
Декан факультета МГУ раскрыл секреты подготовки к сессии
Похороны иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде, Ирак
Помпео преувеличил реакцию иракцев на гибель Сулеймани, считают СМИ
Анастасия Волочкова после премьеры спектакля Иосифа Райхельгауза Пришел мужчина к женщине
"На рожу свою посмотрите": Волочкова разозлилась на критику ее шпагата
Президент США Дональд Трамп разговаривает по телефону с российским президентом Владимиром Путиным
Журналист рассказал о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани
Полиция
В Красноярском крае главу района арестовали за взятку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:18В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5
08:14В Иране началось прощание с генералом Сулеймани
07:43В Японии усилят контроль на границах после побега экс-главы Nissan
07:40В Иркутской области ребенок получил пулевое ранение в новогоднюю ночь
07:14В Приангарье один человек погиб, пять пострадали в ДТП
07:08В Якутии спасли ребенка, в бронхи которого попал кусок пластмассы
07:07Солнце максимально сблизилось с Землей
06:51В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа
06:47СМИ: бывший глава МИД Боливии покинул Аргентину и вернулся на родину
06:33В Якутии нашли мужчину, выстрелившего в трансформатор
06:08Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере
06:00Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед
05:58СМИ раскрыли новые подробности побега экс-главы Nissan из Японии
05:31СМИ: "иранские хакеры" взломали один из правительственных сайтов в США
05:17У канадского лайнера при взлете оторвалось колесо
04:40Саудовская Аравия осудила решение Турции отправить военных в Ливию
04:32Пашинян заявил, что не поздравлял Трампа после операции против Ирана
04:07Хабаровский край получит 9,3 миллиарда рублей на нацпроекты
04:05Пушков предложил США вернуть Техас Мексике
03:55Командующий КСИР рассказал об ответе на убийство Сулеймани
Лента новостейМолния