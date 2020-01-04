При пожаре в общежитии в Воронеже пострадали четыре человека

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Четыре человека пострадали при пожаре в девятиэтажном общежитии в Воронеже из здания эвакуировали свыше 70 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Очаг возгорания находился на пятом этаже общежития на улице Хользунова. В результате разведки обнаружены четверо пострадавших, выведены с масками спасаемого", - сказал собеседник агентства.
По его словам, всего из общежития были эвакуированы 72 человека. В 10.10 пожар был полностью ликвидирован на площади 20 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекались порядка 50-ти человек и 12-ть единиц техники.
© Фото : ГУ МЧС России по Воронежской областиПожар в общежитии Коминтерновском районе Воронежа. 4 января 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Воронежской области
Пожар в общежитии Коминтерновском районе Воронежа. 4 января 2019