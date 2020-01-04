Москвичам 4 января покажут мюзикл "Мамма Мия" и "Что? Где? Когда?"

На фестивале "Путешествие в Рождество" возле ГУМа в Москве. Архивное фото

На фестивале "Путешествие в Рождество" возле ГУМа в Москве

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Мюзикл "Мамма Мия", "Что? Где? Когда?" и дальневосточные рок-музыканты ждут москвичей 4 января в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество", сообщает пресс-служба "Московских сезонов".

"Интерактивные кукольные спектакли, рождественские мастер-классы и другие развлечения ждут посетителей центральных площадок фестиваля "Путешествие в Рождество" 4 января", - говорится в сообщении.

Также в программе - ледовые балеты на площади Революции и в Новопушкинском сквере, сноубординг на Новом Арбате, "уроки добра" в Камергерском переулке и концерты в Зарядье.

В сообщении отмечается, что площадки работают с 10.00 до 22.00, Тверская ждет гостей с 11.00 до 23.00.

Сцена, расположенная рядом с домом номер 15 на Тверской улице, в 15.00 будет отдана в распоряжение "прекрасных принцесс из классических балетов", которых в концертной программе объединил продюсерский центр народного артиста России Андриса Лиепы. "Через час им на смену придут герои популярного мюзикла "Мамма Мия". Его представит Симфонический оркестр под управлением Владимира Яцкевича", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на сцене, которая находится рядом с Брюсовым переулком, в 13.00 можно посмотреть спектакль-путешествие "Полетаем" от труппы "Рупор", а в 21.00 - окунуться в ретро-ритмы и послушать концерт ВИА "Татьяна".

"Возле Георгиевского переулка в 20.00 электропоп-группа "Наадя" удивит всех гостей аранжировками и покорит мелодраматизмом русской песни. А в девять часов вечера здесь начнется выступление кавер-группы Black Cats", - говорится в сообщении.

Гоша Куценко и группа ГК приглашают всех послушать свою программу на сцену возле здания Государственной Думы в 21.00, а в 22.00 эстафету подхватит "Новогодняя" и другие хиты от "Дискотеки Авария".

На подиуме игры "Что? Где? Когда?" (Тверская улица, владение 13) ведущими выступят звезды интеллектуальных сражений: с 11.00 до 15.00 - Михаил Скипский, а с 21.00 до 23.00 - Максим Поташёв.

Театрализованное представление Future Voyageurs в Москву привез театр Steltzen Art из Германии, чтобы познакомить всех с путешественниками из эпохи романтических паровозов, зубчатых колес и часовых механизмов.

"Ледовый театр" в Новопушкинском сквере приглашает посмотреть волшебную сказку про Золушку (16.15) и веселую историю про Чиполлино (19.30). А на площади Революции в 17.00 начнется шоу "Снежный король".

"На сцене Большого Амфитеатра в парке Зарядье в 14.00 на свой концерт приглашает рэгги-группа из Владивостока "Марлины", а в 18.00 все грани стиля синти-поп представит команда из Благовещенска "Моя Мишель", - говорится в сообщении.

В "Домике добра", который в дни фестиваля открыт в Камергерском переулке, мастер-классы 4 января проводит Благотворительный фонд "Дом для мамы": в 12.00 начнется урок сухой техники валяния, в 13.00 будут расписывать объемную картинку из дерева, в 14.00 всех ждут на урок актерского мастерства, а в 16.00 здесь создадут Вифлеемскую звезду из бисера.

"На площадке для сноубординга на Новом Арбате в 14.00 пройдет открытый урок от мастера-спорта и первой чемпионки России Светланы Бузенковой, которая не только познакомит с этим видом спорта, но и расскажет, как помочь детям сделать первые шаги на сноуборде", - говорится в сообщении.