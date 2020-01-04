Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-04T10:58+0300
https://ria.ru/20200104/1563106466.html
Москвичам 4 января покажут мюзикл "Мамма Мия" и "Что? Где? Когда?"
https://cdn25.img.ria.ru/images/156243/34/1562433431_0:181:3094:1921_1036x0_80_0_0_f5a98b6944d9a9a7f5b3d08d4b104940.jpg
РИА Новости

Москвичам 4 января покажут мюзикл "Мамма Мия" и "Что? Где? Когда?"

10:58 04.01.2020
302
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНа фестивале "Путешествие в Рождество" возле ГУМа в Москве
На фестивале Путешествие в Рождество возле ГУМа в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
На фестивале "Путешествие в Рождество" возле ГУМа в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Мюзикл "Мамма Мия", "Что? Где? Когда?" и дальневосточные рок-музыканты ждут москвичей 4 января в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество", сообщает пресс-служба "Московских сезонов".
"Интерактивные кукольные спектакли, рождественские мастер-классы и другие развлечения ждут посетителей центральных площадок фестиваля "Путешествие в Рождество" 4 января", - говорится в сообщении.
Также в программе - ледовые балеты на площади Революции и в Новопушкинском сквере, сноубординг на Новом Арбате, "уроки добра" в Камергерском переулке и концерты в Зарядье.
В сообщении отмечается, что площадки работают с 10.00 до 22.00, Тверская ждет гостей с 11.00 до 23.00.
Сцена, расположенная рядом с домом номер 15 на Тверской улице, в 15.00 будет отдана в распоряжение "прекрасных принцесс из классических балетов", которых в концертной программе объединил продюсерский центр народного артиста России Андриса Лиепы. "Через час им на смену придут герои популярного мюзикла "Мамма Мия". Его представит Симфонический оркестр под управлением Владимира Яцкевича", - говорится в сообщении.
Ледовое шоу Спящая красавица. Легенда двух королевств
14 декабря 2019, 20:20
"Спящая красавица": Загитова и Навка представили новый мюзикл на льду
Также отмечается, что на сцене, которая находится рядом с Брюсовым переулком, в 13.00 можно посмотреть спектакль-путешествие "Полетаем" от труппы "Рупор", а в 21.00 - окунуться в ретро-ритмы и послушать концерт ВИА "Татьяна".
"Возле Георгиевского переулка в 20.00 электропоп-группа "Наадя" удивит всех гостей аранжировками и покорит мелодраматизмом русской песни. А в девять часов вечера здесь начнется выступление кавер-группы Black Cats", - говорится в сообщении.
Гоша Куценко и группа ГК приглашают всех послушать свою программу на сцену возле здания Государственной Думы в 21.00, а в 22.00 эстафету подхватит "Новогодняя" и другие хиты от "Дискотеки Авария".
На подиуме игры "Что? Где? Когда?" (Тверская улица, владение 13) ведущими выступят звезды интеллектуальных сражений: с 11.00 до 15.00 - Михаил Скипский, а с 21.00 до 23.00 - Максим Поташёв.
Театрализованное представление Future Voyageurs в Москву привез театр Steltzen Art из Германии, чтобы познакомить всех с путешественниками из эпохи романтических паровозов, зубчатых колес и часовых механизмов.
Кадр из сериала Матрешка(2019)
2 января, 08:00Культура
Лучшие сериалы для того, чтобы лежать и не вставать все праздники
"Ледовый театр" в Новопушкинском сквере приглашает посмотреть волшебную сказку про Золушку (16.15) и веселую историю про Чиполлино (19.30). А на площади Революции в 17.00 начнется шоу "Снежный король".
"На сцене Большого Амфитеатра в парке Зарядье в 14.00 на свой концерт приглашает рэгги-группа из Владивостока "Марлины", а в 18.00 все грани стиля синти-поп представит команда из Благовещенска "Моя Мишель", - говорится в сообщении.
В "Домике добра", который в дни фестиваля открыт в Камергерском переулке, мастер-классы 4 января проводит Благотворительный фонд "Дом для мамы": в 12.00 начнется урок сухой техники валяния, в 13.00 будут расписывать объемную картинку из дерева, в 14.00 всех ждут на урок актерского мастерства, а в 16.00 здесь создадут Вифлеемскую звезду из бисера.
"На площадке для сноубординга на Новом Арбате в 14.00 пройдет открытый урок от мастера-спорта и первой чемпионки России Светланы Бузенковой, которая не только познакомит с этим видом спорта, но и расскажет, как помочь детям сделать первые шаги на сноуборде", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что на площадках фестиваля всех гостей ждут угощения, оригинальные арт-объекты и фотозоны, а также сувениры и подарки.
001012
Обсудить 0
КультураМосква
Рекомендуем
Офис компании Нафтогаз в Киеве
"Нафтогаз": Украина и Россия договорились по газу благодаря санкциям
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
Медведев и Румас обсудили сотрудничество в области энергетики
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Камаева освободили от должности замглавы агентства по делам молодежи
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Белоруссия ожидает поставки нефти из России, сообщил источник
Силы безопасности Буркина-Фасо
В Буркина-Фасо при подрыве автобуса погибли четырнадцать человек
Бойцы спецподразделения по борьбе с терроризмом и военнослужащие на улице Багдада
Багдад подвергся ракетному обстрелу
Павел Дуров
Дуров даст показания по делу против Telegram в Дубае 7-8 января
Вид на Зимний дворец в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге откроют генконсульство Австрии
Белорусские рубли
Белоруссия приняла стратегию повышения доверия к нацвалюте
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
В ДТП с автобусом на востоке Москвы пострадали два человека
Здание правительства России
Правительство опубликовало план законопроектной деятельности на год
Концерт группы GUNS N’ ROSES в спорткомплексе Олимпийский
Фаната Guns N’ Roses обвинили в незаконном размещении треков в Сети
Премьер-министр РФ Д. Медведев
Медведев поменял директора Департамента гособоронзаказа правительства
Стенд АО Транснефть
Транснефть получила заявку на поставку нефти в Белоруссию
Офис Белорусского государственного концерна Белнефтехим в Минске
В "Белнефтехим" сообщили о повышении цены нефти для белорусских НПЗ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:18В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5
08:14В Иране началось прощание с генералом Сулеймани
07:43В Японии усилят контроль на границах после побега экс-главы Nissan
07:40В Иркутской области ребенок получил пулевое ранение в новогоднюю ночь
07:14В Приангарье один человек погиб, пять пострадали в ДТП
07:08В Якутии спасли ребенка, в бронхи которого попал кусок пластмассы
07:07Солнце максимально сблизилось с Землей
06:51В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа
06:47СМИ: бывший глава МИД Боливии покинул Аргентину и вернулся на родину
06:33В Якутии нашли мужчину, выстрелившего в трансформатор
06:08Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере
06:00Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед
05:58СМИ раскрыли новые подробности побега экс-главы Nissan из Японии
05:31СМИ: "иранские хакеры" взломали один из правительственных сайтов в США
05:17У канадского лайнера при взлете оторвалось колесо
04:40Саудовская Аравия осудила решение Турции отправить военных в Ливию
04:32Пашинян заявил, что не поздравлял Трампа после операции против Ирана
04:07Хабаровский край получит 9,3 миллиарда рублей на нацпроекты
04:05Пушков предложил США вернуть Техас Мексике
03:55Командующий КСИР рассказал об ответе на убийство Сулеймани
Лента новостейМолния