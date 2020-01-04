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Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани
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РИА Новости

Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани

10:35 04.01.2020 (обновлено: 15:53 04.01.2020)
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© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin TabatabaeeДемонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп решил убить иранского генерала Касема Сулеймани после атаки на военную базу США в Ираке в конце декабря, пишет агентство Bloomberg.
В результате этого нападения погиб один американский контрактник. После этого Трамп поручил своим советникам начать разработку авиаудара. Этим занимались консультант по национальной безопасности Роберт О’Брайен, госсекретарь Майк Помпео и вице-президент Майк Пенс. Планы обсуждались по защищенным каналам связи, другие сотрудники Белого дома не знали об этом, утверждает агентство.
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Экс-посол США раскритиковал Вашингтон за убийство Сулеймани
По данным одного из источников, американские военные напрямую не следили за Сулеймани. Решение об ударе Трамп принял после донесения разведки о том, что генерал находится в аэропорту Багдада. Два других источника агентства сообщили, что Белый дом точно знал время прилета Сулеймани в Багдаде и отслеживал его маршрут.
Командующий спецподразделением "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани погиб в результате ракетного удара США в районе багдадского аэропорта. Атаку санкционировал Дональд Трамп, который назвал генерала "террористом номер один в мире", обвинив его в подготовке нападений на американских дипломатов и военнослужащих.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Касема Сулеймани.
Российский МИД назвал действия США "авантюрным шагом", который приведет к эскалации напряженности во всем регионе. Убийство Сулеймани также осудили в Багдаде, Дамаске и Анкаре.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Вчера, 01:43
Белый дом назвал цель удара по генералу Сулеймани
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиМайк ПенсКасем СулейманиДональд ТрампАли ХаменеиИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Молодец Трамп. Не хвастается мультиками с ракетами, а действует.
4 января, 11:04
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Все мои сослуживцы поддерживают Трампа!
4 января, 11:42
прполковник русской армии
303418111
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