Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани

По данным одного из источников, американские военные напрямую не следили за Сулеймани. Решение об ударе Трамп принял после донесения разведки о том, что генерал находится в аэропорту Багдада. Два других источника агентства сообщили, что Белый дом точно знал время прилета Сулеймани в Багдаде и отслеживал его маршрут.