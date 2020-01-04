Эксперты оценили, как отразится на россиянах отказ поддержки Windows 7

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Американская корпорация Microsoft в январе прекратит техническую поддержку и обновление операционной системы Американская корпорация Microsoft в январе прекратит техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7 , опрошенные РИА Новости эксперты рассказали, как это отразится на рынке и пользователях.

Microsoft обеспечивала поддержку ОС Windows 7 в течение 10 лет с момента ее выпуска 22 октября 2009 года. Компания прекратит техническую поддержку и обновление "семерки" 14 января 2020 года. Она рекомендовала пользователям перейти на новую ОС до января 2020 года, поскольку отсутствие поддержки Win7 может повлечь угрозы кибербезопасности.

"Эпоха Windows 7 проходит, и, хотя некоторая доля пользователей остается на этой версии ОС, большинство уже перешло на Windows 10. Те, кто продолжит пользоваться Windows 7, не будут получать обновления и новые механизмы защиты от угроз, что подвергнет их дополнительным рискам. Но и им в скором времени придется обновить операционную систему, потому что новые программы постепенно перестанут запускаться на старой версии ОС", - указал эксперт Лаборатории практического анализа защищенности компании "Инфосистемы Джет" Георгий Старостин.

Реванш после Vista

По словам главы аналитического агентства "БизнесДром", члена экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсения Пояркова, Windows 7 стала реваншем компании после выпуска ОС Vista, которую участники рынка называли "сертифицированной дырявостью" из-за многочисленных уязвимостей и проблем в работе.

"Windows 7 можно считать реваншем Microsoft за относительно плохо воспринятый общественностью Windows Vista. "Семерка" стала самой популярной операционной системой в мире и до сих пор уступает лишь Windows 10", - указал он.

Аналогичного мнения и гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин. "В плане коммерческого использования Windows (кроме 7-ки и последующих версий) себя дискредитировал на 99%, начиная от производительности и заканчивая проблемами в безопасности", - считает он.

Эволюционный переход

Эксперты указали, что отказ поддержки ОС не означает прекращение ее работы: пользователи смогут и дальше использовать ее, однако защиты от уязвимостей и обновлений под новые программы ожидать не стоит.

"Окончание поддержки означает, что для этой операционной системы больше не будет апдейтов по безопасности, новым драйверам и т.д. То есть компьютеры станут более уязвимы и со временем современные устройства перестанут поддерживаться. По большому счету, если пользователь несильно обеспокоен проблемами кибербезопасности, то ничего делать не нужно, операционную систему можно будет поменять при следующем апгрейде железа", - сказал Поярков.

Руководитель "Агентства кибербезопасности", член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Евгений Лифшиц полагает, что ряд пользователей останутся на "семерке", пока им не потребуются новые программы, поддерживаемые новыми ОС.

"Ничего страшного не будет. Эволюционно просто операционная система будет отмирать, уходить, как многие другие. Мы это уже проходили с (операционной системой Windows - ред.) XP, когда ушли от поддержки, но до сих пор есть энтузиасты, которые и по сей день пользуются XP и считают ее самой быстрой и удобной", - напомнил он.

"С пользователями все будет хорошо: кто-то будет обновляться, кто-то будет "держаться" на этой ОС, сколько сможет. Но у последних появятся баги в системе безопасности, которые никто уже поправлять не будет, появится софт, который не будет поддерживаться старой ОС, и человек уже не сможет использовать ее и перейдет на новую ОС", - считает он.