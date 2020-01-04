СК назвал возможную причину пожара на Ставрополье с четырьмя погибшими

Сотрудники МЧС на месте пожара в частном доме в селе Горькая Балка на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 4 янв — РИА Новости. Причиной пожара в частном доме на Ставрополье могла стать неисправность отопительных приборов, сообщило следственное управление Причиной пожара в частном доме намогла стать неисправность отопительных приборов, сообщило следственное управление СК по региону.

Между тем в МЧС по региону добавили, что рассматривают несколько причин произошедшего.

"Наиболее вероятная из которых — неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения", — отметили в главке.

Ранее ночью в селе Горькая Балка загорелся дом, погибли четыре человека: двое мужчин, женщина и восьмилетний ребенок. Пожар распространился на 30 квадратных метров, для тушения привлекли более 20 человек и десять единиц техники.