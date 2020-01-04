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СК назвал возможную причину пожара на Ставрополье с четырьмя погибшими
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РИА Новости

СК назвал возможную причину пожара на Ставрополье с четырьмя погибшими

10:27 04.01.2020 (обновлено: 14:25 04.01.2020)
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© Фото : ГУ МЧС по Ставропольскому краюСотрудники МЧС на месте пожара в частном доме в селе Горькая Балка на Ставрополье
Сотрудники МЧС на месте пожара в частном доме в селе Горькая Балка на Ставрополье
© Фото : ГУ МЧС по Ставропольскому краю
ПЯТИГОРСК, 4 янв — РИА Новости. Причиной пожара в частном доме на Ставрополье могла стать неисправность отопительных приборов, сообщило следственное управление СК по региону.
Между тем в МЧС по региону добавили, что рассматривают несколько причин произошедшего.
"Наиболее вероятная из которых — неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения", — отметили в главке.
Ранее ночью в селе Горькая Балка загорелся дом, погибли четыре человека: двое мужчин, женщина и восьмилетний ребенок. Пожар распространился на 30 квадратных метров, для тушения привлекли более 20 человек и десять единиц техники.
СК возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Кроме того, следователи назначили судебные экспертизы. Расследование дела продолжается.
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Следственный комитет РФСтавропольский крайПроисшествия
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