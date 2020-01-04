На Южно-Украинской АЭС сработала система защиты

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. Энергоблок № 3 Южно-Украинской АЭС в Николаевской области автоматически отключился из-за срабатывания защиты, причины произошедшего выясняются, сообщила в субботу пресс-служба НАЭК "Энергоатом".
"Четвертого января в 5:04 (6:04 мск. — Прим. ред.) энергоблок № 3 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети действием автоматической защиты. Причины срабатывания защиты выясняются", — сообщила пресс-служба.
Отмечается, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей территории не изменилось и находится в пределах действующих норм. После отключения энергоблока работают два других. Суммарная мощность генераторов составляет 2040 МВт. "Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", — добавили в пресс-службе.
Южно-Украинская АЭС входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса наряду с Александровской ГЭС на реке Южный Буг и Ташлыкской ГАЭС.
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