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Ядерные технологии
2020-01-04T13:31+0300
https://ria.ru/20200104/1563105648.html
На Южно-Украинской АЭС сработала система защиты
https://cdn21.img.ria.ru/images/156175/50/1561755071_0:250:3197:2048_1036x0_80_0_0_c8a1ecdfa57e492388044f42f8bca542.jpg
РИА Новости

На Южно-Украинской АЭС сработала система защиты

10:25 04.01.2020 (обновлено: 13:31 04.01.2020)
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© AFP 2019 / Anatolii StepanovТурбоагрегат третьего блока Южно-Украинской АЭС в городе Южноукраинск Николаевской области
Турбоагрегат третьего блока Южно-Украинской АЭС в городе Южноукраинск Николаевской области
© AFP 2019 / Anatolii Stepanov
Турбоагрегат третьего блока Южно-Украинской АЭС в городе Южноукраинск Николаевской области. Архивное фото
КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. Энергоблок № 3 Южно-Украинской АЭС в Николаевской области автоматически отключился из-за срабатывания защиты, причины произошедшего выясняются, сообщила в субботу пресс-служба НАЭК "Энергоатом".
"Четвертого января в 5:04 (6:04 мск. — Прим. ред.) энергоблок № 3 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети действием автоматической защиты. Причины срабатывания защиты выясняются", — сообщила пресс-служба.
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Отмечается, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей территории не изменилось и находится в пределах действующих норм. После отключения энергоблока работают два других. Суммарная мощность генераторов составляет 2040 МВт. "Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", — добавили в пресс-службе.
Южно-Украинская АЭС входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса наряду с Александровской ГЭС на реке Южный Буг и Ташлыкской ГАЭС.
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Ядерные технологииЮжно-Украинская АЭСЭнергоатомНиколаевская областьУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Надо уходить от ядерной энергии как развитые страны, а наши всем хотят понастроить АЭС и от всех забирать ядерные отходы, так какие они наши, когда дети у них живут на Западе...
4 января, 10:50
ЭХЭдуард Х
142111175
"Вашим" может и нужно уходить. Ибо последний и самый новый энергоблок у вас введен в эксплуатацию в 2004-м при расчетном сроке эксплуатации 30 лет, т.е. отпахал уже половину срока. Из оставшихся 13-и два самых свежих сданы в 2005 и 1989, у последнего эксплуатация (что очевидно) висит на грани, т.е. либо закончилась в прошлом году, либо заканчивается в этом, у второго еще пять лет есть. Остальные 11 реакторов должны были быть заглушены кто в 2017-м, а кто и в 2010-м. Так что у Вас - да, нужно уходить, ибо ядерные реакторы строить - это не сало коптить, тут уметь немного больше нужно. И знать. И деньги иметь. А вот у нас - АЭС ставили и будут ставить: это и дешево, и экологично, и мощности такие, какие неоткуда больше взять (один типовой реактор питает почти весь Крым, шесть-семь реакторов, т.е. по сути одна крупная АЭС- Москву и область.
4 января, 11:23
Marat Kanzha
16600103
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