На Южно-Украинской АЭС сработала система защиты

Отмечается, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей территории не изменилось и находится в пределах действующих норм. После отключения энергоблока работают два других. Суммарная мощность генераторов составляет 2040 МВт. "Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", — добавили в пресс-службе.