Туристы за год увезли с пляжей Сардинии десятки тонн песка на сувениры

РИМ, 4 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. Более 10 тонн песка конфисковали за год только в трех аэропортах Сардинии, с пляжей которой туристы ежегодно увозят в качестве сувениров десятки тонн красивейшего песка, гальки и ракушек, нанося тем самым огромный ущерб уникальной природной среде этого удивительного острова в Средиземном море, рассказали активисты общественной ассоциации "Похищенная и разграбленная Сардиния".
"Похитители песка"
Активисты общественной ассоциации под красноречивым названием "Похищенная и разграбленная Сардиния", объединяющей около 35 тысяч человек, подвели итоги 2019 года.
"Только в трех аэропортах Сардинии в ушедшем году были конфискованы более 10 тонн песка, гальки и ракушек, украденных на острове. Около 6 тонн изъяли в аэропорту Кальяри, еще 4 тонны - в Олбии и Алгеро. Однако это цифры отражают далеко не все потери, которые несут наши пляжи. Это лишь их небольшая часть", - сообщили РИА Новости представители ассоциации, которая через Facebook регулярно обнародует свежую информацию об этом прискорбном феномене.
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На Сардинии насчитывается более 250 пляжей, которые протянулись более чем на полторы тысячи километров. Песок здесь действительно уникальный: его цвет варьируется от белоснежного до темно-розового, а размер - от мельчайшей пыли до рисовых зернышек. Проблема масштабного расхищения природного наследия острова возникла далеко не вчера. Многие годы на глазах местных жителей туристы преспокойно собирали понравившиеся им "дары моря" в пустые пластиковые бутылки, полиэтиленовые мешки и другую доступную тару. Запрет на вывоз этих природных материалов существовал давно, но мало кто обращал на это внимание.
Штрафы и конфискации
Однако чаша общественного терпения все-таки переполнилась в 2015 году, когда сардинские экоактивисты начали выкладывать в соцсетях фото и видео "похитителей песка". В результате им удалось привлечь к этой проблеме внимание широкой общественности. В 2017 году областной совет Сардинии ввел в местное законодательство норму, предусматривающую административный штраф за нелегальный вывоз песка и ракушек с пляжей в размере от 500 до 3 тысяч евро. Кроме того, подобные действия согласно статье 1162 Навигационного кодекса Италии могут быть квалифицированы как незаконная добыча песка, которая карается штрафом уже в размере от 1549 до 9296 евро.
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Сейчас в аэропорту Олбии, куда прибывает большинство туристов, желающих отдохнуть на всемирно известном Изумрудном побережье, гостей острова встречает видеообращение: "Сардиния прекрасна. Наслаждайтесь ей, но не увозите песок!" К слову, в конце сентября на пляжи приморского селения Порто-Сан-Паоло и островка Таволара были возвращены 10 тонн песка и гальки, конфискованные за последние годы в аэропорту Олбии.
К кампании "Похищенная и разграбленная Сардиния" не так давно присоединились местные отельеры из профессиональной ассоциации Federalberghi. Они, в частности, стали распространять в своих гостиницах листовки на шести языках, в том числе на русском, в которых содержится призыв не трогать то, "на создание чего у природы ушли тысячи лет".
"Забирать песок, гальку и ракушки с пляжей - преступление. Дорогой друг нашего острова, уважай наше природное наследие, помоги нам защитить его и сохранить для наших детей и внуков", - говорится в обращении к туристам.
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Однако, несмотря на активную общественную кампанию и высокие штрафы, властям пока не удалось взять ситуацию под свой контроль. По мнению специалистов, основная часть этого незаконного траффика идет отнюдь не через аэропорты.
"Пользуясь недостаточным контролем, львиную долю песка и ракушек туристы вывозят с острова на паромах в багажниках своих автомобилей. Полагаю, что по морю с острова уходит в десятки раз больше материала, чем воздушным путем", - считает Аугусто Навоне, который уже 15 лет руководит одним из государственных природных заказников на Сардинии.
Его слова подтверждают факты. Например, в августе в багажнике внедорожника, на котором семейная пара из Франции собиралась покинуть остров, полиция обнаружила 14 пластиковых бутылок с песком знаменитого пляжа Киа. Общий весь песка, который французы намеревались вывезти на пароме в Тулон, превышал 40 килограммов. И таких "похитителей песка" - многие тысячи. В их числе немало тех, кто потом продает сардинские природные диковинки на интернет-аукционах.
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Раскаявшиеся грешники
Впрочем, есть и положительные примеры, связанные, как здесь говорят, с раскаявшимися грешниками. Так, летом 2019 года активисты "Похищенной и разграбленной Сардинии" получили необычную посылку из Милана. В ней женщина по имени Анджела, давно покинувшая остров, прислала на родину 10 кг песка и ракушек, которые они с мужем собрали еще в 1970-е годы.
"Тогда на пляжах Сардинии было еще мало туристов, и мы сами не отдавали себе отчет в том, что эти прекрасные раковины и песок являются общим достоянием. Долгое время они украшали наш дом. Но, каждый раз возвращаясь на остров, у меня сердце обливалось кровью при виде разоренных пляжей. Я отправляю вам эту красоту с просьбой вернуть ее на свое законное место", - написала в сопроводительном письме Анджела. Осенью ее посылка была доставлена на уникальный пляж Ис Арутас, где отшлифованные морем кварцевые камушки напоминают белые рисовые зерна и при сильном ветре создают подобие солевых дюн.
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Розовая мечта Антониони
Аналогичный случай произошел в конце прошлого года в национальном парке сардинского архипелага Маддалена. Туда пришла посылка от некоего Алессандро, который в 1989 году не смог устоять от искушения увезти с собой на материк "кусочек" легендарного Розового пляжа на островке Буделли. В этих местах всю прибрежную зону покрывает песок невероятного темно-розового оттенка, что объясняется присутствием в нем многочисленных фрагментов кораллов, морских раковин и моллюсков.
"Прошло 30 лет, и я понял, что все-таки должен сделать это – вернуть песок на Буделли", - написал мужчина.
В далеком 1964 году на Розовом пляже Буделли выдающийся итальянский режиссер Микеланджело Антониони снял свой первый цветной фильм "Красная пустыня". В нем героиня неподражаемой Моники Витти рассказывает сыну об острове своей мечты, где "поют скалы, а берег покрывает нежно-розовый песок". В конце фильма у берегов розового острова, словно предвестник чуда, появляется парусник. Произойдет ли когда-нибудь чудо на самой Сардинии, и перестанут ли оттуда вывозить ее удивительный песок?
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