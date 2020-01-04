Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-01-04T10:22+0300
https://ria.ru/20200104/1563105597.html
Туристы за год увезли с пляжей Сардинии десятки тонн песка на сувениры
https://cdn22.img.ria.ru/images/25622/08/256220807_0:312:3001:2000_1036x0_80_0_0_b75c540c7994f1dfd904c7a07cb29741.jpg
РИА Новости

Туристы за год увезли с пляжей Сардинии десятки тонн песка на сувениры

10:22 04.01.2020
1026
© РИА Новости / Иван ЗахарченкоСардиния
Сардиния
© РИА Новости / Иван Захарченко
Сардиния. Архивное фото
РИМ, 4 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. Более 10 тонн песка конфисковали за год только в трех аэропортах Сардинии, с пляжей которой туристы ежегодно увозят в качестве сувениров десятки тонн красивейшего песка, гальки и ракушек, нанося тем самым огромный ущерб уникальной природной среде этого удивительного острова в Средиземном море, рассказали активисты общественной ассоциации "Похищенная и разграбленная Сардиния".

"Похитители песка"

Активисты общественной ассоциации под красноречивым названием "Похищенная и разграбленная Сардиния", объединяющей около 35 тысяч человек, подвели итоги 2019 года.
"Только в трех аэропортах Сардинии в ушедшем году были конфискованы более 10 тонн песка, гальки и ракушек, украденных на острове. Около 6 тонн изъяли в аэропорту Кальяри, еще 4 тонны - в Олбии и Алгеро. Однако это цифры отражают далеко не все потери, которые несут наши пляжи. Это лишь их небольшая часть", - сообщили РИА Новости представители ассоциации, которая через Facebook регулярно обнародует свежую информацию об этом прискорбном феномене.
Уайтхейвен Бич, Австралия
4 декабря 2019, 23:32Туризм
Жителей Австралии возмутили надписи туристов на пляже в заповеднике
На Сардинии насчитывается более 250 пляжей, которые протянулись более чем на полторы тысячи километров. Песок здесь действительно уникальный: его цвет варьируется от белоснежного до темно-розового, а размер - от мельчайшей пыли до рисовых зернышек. Проблема масштабного расхищения природного наследия острова возникла далеко не вчера. Многие годы на глазах местных жителей туристы преспокойно собирали понравившиеся им "дары моря" в пустые пластиковые бутылки, полиэтиленовые мешки и другую доступную тару. Запрет на вывоз этих природных материалов существовал давно, но мало кто обращал на это внимание.

Штрафы и конфискации

Однако чаша общественного терпения все-таки переполнилась в 2015 году, когда сардинские экоактивисты начали выкладывать в соцсетях фото и видео "похитителей песка". В результате им удалось привлечь к этой проблеме внимание широкой общественности. В 2017 году областной совет Сардинии ввел в местное законодательство норму, предусматривающую административный штраф за нелегальный вывоз песка и ракушек с пляжей в размере от 500 до 3 тысяч евро. Кроме того, подобные действия согласно статье 1162 Навигационного кодекса Италии могут быть квалифицированы как незаконная добыча песка, которая карается штрафом уже в размере от 1549 до 9296 евро.
Досмотр пассажиров в аэропорту
24 декабря 2019, 08:00Туризм
Осторожней за границей! Новые правила и запреты в разных странах
Сейчас в аэропорту Олбии, куда прибывает большинство туристов, желающих отдохнуть на всемирно известном Изумрудном побережье, гостей острова встречает видеообращение: "Сардиния прекрасна. Наслаждайтесь ей, но не увозите песок!" К слову, в конце сентября на пляжи приморского селения Порто-Сан-Паоло и островка Таволара были возвращены 10 тонн песка и гальки, конфискованные за последние годы в аэропорту Олбии.
К кампании "Похищенная и разграбленная Сардиния" не так давно присоединились местные отельеры из профессиональной ассоциации Federalberghi. Они, в частности, стали распространять в своих гостиницах листовки на шести языках, в том числе на русском, в которых содержится призыв не трогать то, "на создание чего у природы ушли тысячи лет".
"Забирать песок, гальку и ракушки с пляжей - преступление. Дорогой друг нашего острова, уважай наше природное наследие, помоги нам защитить его и сохранить для наших детей и внуков", - говорится в обращении к туристам.
Сардиния
22 августа 2019, 23:20Туризм
На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
Однако, несмотря на активную общественную кампанию и высокие штрафы, властям пока не удалось взять ситуацию под свой контроль. По мнению специалистов, основная часть этого незаконного траффика идет отнюдь не через аэропорты.
"Пользуясь недостаточным контролем, львиную долю песка и ракушек туристы вывозят с острова на паромах в багажниках своих автомобилей. Полагаю, что по морю с острова уходит в десятки раз больше материала, чем воздушным путем", - считает Аугусто Навоне, который уже 15 лет руководит одним из государственных природных заказников на Сардинии.
Его слова подтверждают факты. Например, в августе в багажнике внедорожника, на котором семейная пара из Франции собиралась покинуть остров, полиция обнаружила 14 пластиковых бутылок с песком знаменитого пляжа Киа. Общий весь песка, который французы намеревались вывезти на пароме в Тулон, превышал 40 килограммов. И таких "похитителей песка" - многие тысячи. В их числе немало тех, кто потом продает сардинские природные диковинки на интернет-аукционах.
Собака в аэропорту
13 марта 2019, 08:00Туризм
Опасные сувениры: когда вас могут обвинить в контрабанде наркотиков

Раскаявшиеся грешники

Впрочем, есть и положительные примеры, связанные, как здесь говорят, с раскаявшимися грешниками. Так, летом 2019 года активисты "Похищенной и разграбленной Сардинии" получили необычную посылку из Милана. В ней женщина по имени Анджела, давно покинувшая остров, прислала на родину 10 кг песка и ракушек, которые они с мужем собрали еще в 1970-е годы.
"Тогда на пляжах Сардинии было еще мало туристов, и мы сами не отдавали себе отчет в том, что эти прекрасные раковины и песок являются общим достоянием. Долгое время они украшали наш дом. Но, каждый раз возвращаясь на остров, у меня сердце обливалось кровью при виде разоренных пляжей. Я отправляю вам эту красоту с просьбой вернуть ее на свое законное место", - написала в сопроводительном письме Анджела. Осенью ее посылка была доставлена на уникальный пляж Ис Арутас, где отшлифованные морем кварцевые камушки напоминают белые рисовые зерна и при сильном ветре создают подобие солевых дюн.
Сардиния
31 июля 2019, 23:26
На пляжи Сардинии вернули 10 тонн песка, который пытались украсть туристы

Розовая мечта Антониони

Аналогичный случай произошел в конце прошлого года в национальном парке сардинского архипелага Маддалена. Туда пришла посылка от некоего Алессандро, который в 1989 году не смог устоять от искушения увезти с собой на материк "кусочек" легендарного Розового пляжа на островке Буделли. В этих местах всю прибрежную зону покрывает песок невероятного темно-розового оттенка, что объясняется присутствием в нем многочисленных фрагментов кораллов, морских раковин и моллюсков.
"Прошло 30 лет, и я понял, что все-таки должен сделать это – вернуть песок на Буделли", - написал мужчина.
В далеком 1964 году на Розовом пляже Буделли выдающийся итальянский режиссер Микеланджело Антониони снял свой первый цветной фильм "Красная пустыня". В нем героиня неподражаемой Моники Витти рассказывает сыну об острове своей мечты, где "поют скалы, а берег покрывает нежно-розовый песок". В конце фильма у берегов розового острова, словно предвестник чуда, появляется парусник. Произойдет ли когда-нибудь чудо на самой Сардинии, и перестанут ли оттуда вывозить ее удивительный песок?
Девушка на пляже
17 июня 2019, 08:00Туризм
Штрафы и запреты: за что туристов теперь заставят платить на пляжах
650213
Обсудить 1
ТуризмСардинияИталияВ мире
Рекомендуем
Амстердам
Амстердам ввел новый налог для туристов
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани
Президент США Дональд Трамп разговаривает по телефону с российским президентом Владимиром Путиным
Журналист рассказал о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина
Новобранцы в учебном центре морской пехоты США в Сан-Диего. 14 декабря 2019
"Третья мировая война": в США рухнул сайт призывной службы
Пляж на острове Пхукет
Эксперты назвали самые популярные страны для "зимовки"
Турбоагрегат третьего блока Южно-Украинской АЭС в городе Южноукраинск Николаевской области
На Южно-Украинской АЭС сработала система защиты
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
Пушков прокомментировал слова Трампа об убийстве Сулеймани
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
В "Нафтогазе" рассказали о судьбе исков к "Газпрому" после соглашения
Девушка во время пробежки на Крымской набережной в Москве
Врач назвал легкий способ избавиться от стресса
Windows 7
Эксперты оценили, как отразится на россиянах отказ поддержки Windows 7
Южнокорейские и американские морские пехотинцы во время совместных военных зимних учений
Южная Корея намерена отменить наказание гауптвахтой в армии
Новоафонская пещера в Абхазии
Названы самые популярные туристические города ближнего зарубежья
Газодобывающее предприятие на Украине
Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз
Гигантский цветок Раффлезии диаметером 111 см, найденный в природном заповеднике в Агаме, Западная Суматра. 2 января 2020
В Индонезии нашли самый большой цветок в мире
Свадебные кольца
В России планируют скорректировать брачный возраст
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:18В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5
08:14В Иране началось прощание с генералом Сулеймани
07:43В Японии усилят контроль на границах после побега экс-главы Nissan
07:40В Иркутской области ребенок получил пулевое ранение в новогоднюю ночь
07:14В Приангарье один человек погиб, пять пострадали в ДТП
07:08В Якутии спасли ребенка, в бронхи которого попал кусок пластмассы
07:07Солнце максимально сблизилось с Землей
06:51В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа
06:47СМИ: бывший глава МИД Боливии покинул Аргентину и вернулся на родину
06:33В Якутии нашли мужчину, выстрелившего в трансформатор
06:08Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере
06:00Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед
05:58СМИ раскрыли новые подробности побега экс-главы Nissan из Японии
05:31СМИ: "иранские хакеры" взломали один из правительственных сайтов в США
05:17У канадского лайнера при взлете оторвалось колесо
04:40Саудовская Аравия осудила решение Турции отправить военных в Ливию
04:32Пашинян заявил, что не поздравлял Трампа после операции против Ирана
04:07Хабаровский край получит 9,3 миллиарда рублей на нацпроекты
04:05Пушков предложил США вернуть Техас Мексике
03:55Командующий КСИР рассказал об ответе на убийство Сулеймани
Лента новостейМолния