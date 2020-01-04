Врач назвал легкий способ избавиться от стресса

"В солнечную погоду можно восполнить недостаток витамина D, а контакт с природой помогает справиться со стрессом и улучшить настроение", — считает врач.

По словам Иусова, такой вид физической активности укрепляет иммунитет и способствует профилактике простуды. Он также отметил, что пробежки повышают уровень серотонина и адреналина в крови.