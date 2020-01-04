Врач назвал легкий способ избавиться от стресса

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Пробежки по парку в зимнее время помогают эффективно бороться со стрессом, рассказал агентству "Москва" заведующий организационно-методическим отделом по спортивной медицине столичного департамента здравоохранения Игорь Иусов.
"В солнечную погоду можно восполнить недостаток витамина D, а контакт с природой помогает справиться со стрессом и улучшить настроение", — считает врач.
По словам Иусова, такой вид физической активности укрепляет иммунитет и способствует профилактике простуды. Он также отметил, что пробежки повышают уровень серотонина и адреналина в крови.
При этом специалист предупредил, что чрезмерно частые или изнурительные тренировки способны привести к усталости и подавленности.
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