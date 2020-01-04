Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-04T12:10+0300
https://ria.ru/20200104/1563105355.html
Фильм "Холоп" собрал в российском прокате более миллиарда рублей
https://cdn22.img.ria.ru/images/156274/25/1562742507_210:0:1735:858_1036x0_80_0_0_5a2fc48ff0f97f29165a55dfd14f394c.jpg
РИА Новости

Фильм "Холоп" собрал в российском прокате более миллиарда рублей

10:07 04.01.2020 (обновлено: 12:10 04.01.2020)
23989
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Холоп"
Кадр из фильма Холоп
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
Кадр из фильма "Холоп" . Архивное фото
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российская комедия "Холоп" от режиссера Клима Шипенко собрала в российском прокате с момента выхода на широкие экраны более миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), опубликованные на сайте Фонда кино.
Фильм вышел в широкий российский прокат 26 декабря. В день премьеры "Холоп" заработал более 46 миллионов рублей, а первый уик-энд принес картине 303 миллиона рублей.
Кадр из фильма Союз спасения
31 декабря 2019, 21:18Культура
"Союз спасения" стал самым обсуждаемым фильмом года
Общие сборы картины за десять дней проката составляют более миллиарда рублей.
По сюжету главный герой Гриша заигрался в красивую жизнь, натворив много дел, и теперь ему грозит тюрьма. Чтобы исправить сына, отчаявшийся отец-олигарх идет на крайние меры. Вместе со своим старинным другом-психологом он придумывает уникальный проект: на базе заброшенной деревни воссоздается атмосфера России XIX века. Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое.
15810711272
Обсудить 10
КультураКлим ШипенкоРоссия
Популярные комментарии
фильм Холоп обречён на успех в этой стране , надо снимать больше фильмов про местное население
4 января, 11:59
Edelwaiss DD
22500028
А над чем смеялся ? Над тем что там показали как безнаказанно живут,не видящие берегов детки богатых и властьимущих существующее в реальности , или над тем , что их перевоспитать даже в кино ,выглядит фантастикой ?)))) Сюжет примитивный ,да и весь фильм ,
4 января, 14:11
Данил Некипелов
2800308
Рекомендуем
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год
Макет Алькатраса до того, как часть зданий были разрушены. От зданий на переднем плане теперь одни развалины
Историк рассказала, почему закрыли тюрьму Алькатрас
Новобранцы в учебном центре морской пехоты США в Сан-Диего. 14 декабря 2019
"Третья мировая война": в США рухнул сайт призывной службы
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани
Свадебные кольца
В России планируют скорректировать брачный возраст
Президент США Дональд Трамп разговаривает по телефону с российским президентом Владимиром Путиным
Журналист рассказал о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина
Презентация книги солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна В тихой ночи. Лирика в торговом центре Колумбус в Москве
Наш человек в Берлине, или Почему мы любим Тилля Линдеманна
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
Пригожин ответил на критику "Голубых огоньков"
Бойцы спецподразделения по борьбе с терроризмом и военнослужащие на улице Багдада
Багдад подвергся ракетному обстрелу
Президент Польши Анджей Дуда
В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина
Анастасия Волочкова после премьеры спектакля Иосифа Райхельгауза Пришел мужчина к женщине
"На рожу свою посмотрите": Волочкова разозлилась на критику ее шпагата
Американские военные покидают авиабазу Али в Ираке
Ирак ограничил работу американских военных на своей территории
Сервировка новогоднего стола
В Госдуме россиян призвали не переедать в новогодние праздники
Основатель компании USM Holdings Алишер Усманов
Усманов назвал возможных наследников
Девушка во время пробежки на Крымской набережной в Москве
Врач назвал легкий способ избавиться от стресса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:18В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5
08:14В Иране началось прощание с генералом Сулеймани
07:43В Японии усилят контроль на границах после побега экс-главы Nissan
07:40В Иркутской области ребенок получил пулевое ранение в новогоднюю ночь
07:14В Приангарье один человек погиб, пять пострадали в ДТП
07:08В Якутии спасли ребенка, в бронхи которого попал кусок пластмассы
07:07Солнце максимально сблизилось с Землей
06:51В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа
06:47СМИ: бывший глава МИД Боливии покинул Аргентину и вернулся на родину
06:33В Якутии нашли мужчину, выстрелившего в трансформатор
06:08Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере
06:00Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед
05:58СМИ раскрыли новые подробности побега экс-главы Nissan из Японии
05:31СМИ: "иранские хакеры" взломали один из правительственных сайтов в США
05:17У канадского лайнера при взлете оторвалось колесо
04:40Саудовская Аравия осудила решение Турции отправить военных в Ливию
04:32Пашинян заявил, что не поздравлял Трампа после операции против Ирана
04:07Хабаровский край получит 9,3 миллиарда рублей на нацпроекты
04:05Пушков предложил США вернуть Техас Мексике
03:55Командующий КСИР рассказал об ответе на убийство Сулеймани
Лента новостейМолния