Фильм "Холоп" собрал в российском прокате более миллиарда рублей

Фильм вышел в широкий российский прокат 26 декабря. В день премьеры "Холоп" заработал более 46 миллионов рублей, а первый уик-энд принес картине 303 миллиона рублей.

По сюжету главный герой Гриша заигрался в красивую жизнь, натворив много дел, и теперь ему грозит тюрьма. Чтобы исправить сына, отчаявшийся отец-олигарх идет на крайние меры. Вместе со своим старинным другом-психологом он придумывает уникальный проект: на базе заброшенной деревни воссоздается атмосфера России XIX века. Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое.