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Иракская армия опровергла данные об авиаударе к северу от Багдада
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РИА Новости

Иракская армия опровергла данные об авиаударе к северу от Багдада

10:00 04.01.2020 (обновлено: 10:15 04.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовИракские военные
Иракские военные
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Иракские военные. Архивное фото
КАИР, 4 янв - РИА Новости. Иракская армия опровергла в субботу факт нанесения какого-либо авиаудара в районе эль-Таджи к северу от Багдада. Об этом сообщил арабский спутниковый телеканал Sky News Arabia со ссылкой на заявление иракских ВС.
В субботу иракский телеканал Сумария сообщил, что колонна машин, в которой, предположительно, ехали представители шиитского ополчения "Аль-Хашед Аш-Шааби", была атакована с воздуха в районе Таджи севернее Багдада.
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"Иракская армия отрицает факт авиаудара в эль-Таджи севернее Багдада", - говорится в сообщении телеканала.
Международная коалиция во главе с США в субботу также опровергла информацию, что наносила какие-либо удары по указанному району в последние дни.
Ранее несколько командиров шиитского иракского ополчения "Аль-Хашед Аш-Шааби" были убиты вместе с главой иранского спецподразделения "Кудс" Касемом Сулеймани в ходе атаки армии США.
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