На Урале в год сельского туризма гостей научат выпекать хлеб в печи

ЧЕЛЯБИНСК, 4 янв – РИА Новости. Выпекать хлеб в печи, доить корову и вязать пуховые платки научат туристов в Выпекать хлеб в печи, доить корову и вязать пуховые платки научат туристов в Челябинской области в 2020 году, который объявлен годом сельского и экологического туризма, сообщила пресс-служба центра развития туризма области.

Как отметили в пресс-службе, Генеральная ассамблея Всемирной туристской организации ООН объявила 2020-й год годом сельского и экологического туризма, об этом было объявлено на 23-й сессии в сентябре 2019 года в Санкт-Петербурге.

"Сельский туризм, вопреки сложившемуся стереотипу – это не только посещение ферм, пасек, контактных зоопарков. Это богатейший, разнообразный сектор туристской индустрии, ориентированный на использование природных, этнографических, культурно-исторических и других ресурсов сельской местности и ее особенностей. Именно такой комплексный продукт предлагает сегодня Чесменский район, задействовавший памятники археологии, этнографии, объекты агроиндустрии, ремесленные площадки и культовые объекты", - цитирует пресс-служба слова специалиста по туризму управления культуры администрации Чесменского муниципального района Марины Овчинниковой.

По словам Овчинниковой, первые группы туристов примут уже в самые первые дни 2020 года как в рамках тематических каникул для школьников, так и познавательных туров для детей и взрослых. Так, в "Казачьем доме" будут работать площадки по зимним ремёслам - ткачество, выпечка хлеба в печи, а в "Татарском доме" в селе Редутово научат доить корову, вязать пуховые платки, расписывать посуду, рассказала она.