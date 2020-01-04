Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-04T09:26+0300
https://ria.ru/20200104/1563104780.html
На Урале в год сельского туризма гостей научат выпекать хлеб в печи
https://cdn25.img.ria.ru/images/155589/06/1555890612_0:304:2730:1840_1036x0_80_0_0_b603831653917f312bd7823d3667e3ab.jpg
РИА Новости

На Урале в год сельского туризма гостей научат выпекать хлеб в печи

09:26 04.01.2020
262
© РИА Новости / Елена ТимошенкоТуроператоры города Хэйхэ провинции Хэйлунцзян КНР в музее села Ивановка
Туроператоры города Хэйхэ провинции Хэйлунцзян КНР в музее села Ивановка
© РИА Новости / Елена Тимошенко
Туроператоры города Хэйхэ провинции Хэйлунцзян КНР в музее села Ивановка. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 4 янв – РИА Новости. Выпекать хлеб в печи, доить корову и вязать пуховые платки научат туристов в Челябинской области в 2020 году, который объявлен годом сельского и экологического туризма, сообщила пресс-служба центра развития туризма области.
Как отметили в пресс-службе, Генеральная ассамблея Всемирной туристской организации ООН объявила 2020-й год годом сельского и экологического туризма, об этом было объявлено на 23-й сессии в сентябре 2019 года в Санкт-Петербурге.
Успенский собор Тульского кремля
18 декабря 2019, 12:36Россия-Китай: Главное
Тульская область готова встретить туристов из Китая
"Сельский туризм, вопреки сложившемуся стереотипу – это не только посещение ферм, пасек, контактных зоопарков. Это богатейший, разнообразный сектор туристской индустрии, ориентированный на использование природных, этнографических, культурно-исторических и других ресурсов сельской местности и ее особенностей. Именно такой комплексный продукт предлагает сегодня Чесменский район, задействовавший памятники археологии, этнографии, объекты агроиндустрии, ремесленные площадки и культовые объекты", - цитирует пресс-служба слова специалиста по туризму управления культуры администрации Чесменского муниципального района Марины Овчинниковой.
По словам Овчинниковой, первые группы туристов примут уже в самые первые дни 2020 года как в рамках тематических каникул для школьников, так и познавательных туров для детей и взрослых. Так, в "Казачьем доме" будут работать площадки по зимним ремёслам - ткачество, выпечка хлеба в печи, а в "Татарском доме" в селе Редутово научат доить корову, вязать пуховые платки, расписывать посуду, рассказала она.
Также запланированы экскурсии и культурно-исторические программы, добавила Овчинникова.
Аэропорт в Лопшеньге
2 декабря 2019, 14:31Туризм
В России впервые деревенский аэропорт превратят в музей
1101000
Обсудить 0
ТуризмЧелябинская областьОбщество
Рекомендуем
Измерение артериального давления
Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
Новоафонская пещера в Абхазии
Названы самые популярные туристические города ближнего зарубежья
Патриаршие прудах
В Москве спасатели обеспечат безопасность 125 мест отдыха на воде
Виды Саратова
В Саратове в 2020 году откроют Китайский центр
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
Пушков прокомментировал слова Трампа об убийстве Сулеймани
Иракские военные
Иракская армия опровергла данные об авиаударе к северу от Багдада
Крак де-Шевалье в Сирии
Крымские ученые исследуют подводные находки в сирийском Тартусе
Японская полиция
Экс-министр обороны Японии отрицает получение взятки
Рафаэль Корреа
Экс-президента Эквадора будут судить за взятки
Металлургическое производство
Экономист заявил об историческом антирекорде украинских металлургов
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани
Президент США Дональд Трамп разговаривает по телефону с российским президентом Владимиром Путиным
Журналист рассказал о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина
Сардиния
Туристы за год увезли с пляжей Сардинии десятки тонн песка на сувениры
Задержанный житель Владивостока, подозреваемый в повреждении автомобильных шин
Во Владивостоке задержали проколовшего колеса автомобилям скорой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:18В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5
08:14В Иране началось прощание с генералом Сулеймани
07:43В Японии усилят контроль на границах после побега экс-главы Nissan
07:40В Иркутской области ребенок получил пулевое ранение в новогоднюю ночь
07:14В Приангарье один человек погиб, пять пострадали в ДТП
07:08В Якутии спасли ребенка, в бронхи которого попал кусок пластмассы
07:07Солнце максимально сблизилось с Землей
06:51В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа
06:47СМИ: бывший глава МИД Боливии покинул Аргентину и вернулся на родину
06:33В Якутии нашли мужчину, выстрелившего в трансформатор
06:08Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере
06:00Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед
05:58СМИ раскрыли новые подробности побега экс-главы Nissan из Японии
05:31СМИ: "иранские хакеры" взломали один из правительственных сайтов в США
05:17У канадского лайнера при взлете оторвалось колесо
04:40Саудовская Аравия осудила решение Турции отправить военных в Ливию
04:32Пашинян заявил, что не поздравлял Трампа после операции против Ирана
04:07Хабаровский край получит 9,3 миллиарда рублей на нацпроекты
04:05Пушков предложил США вернуть Техас Мексике
03:55Командующий КСИР рассказал об ответе на убийство Сулеймани
Лента новостейМолния