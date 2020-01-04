В Саратове в 2020 году откроют Китайский центр

Ранее в минэкономразвития региона сообщили, что Саратовская область рассматривает как наиболее перспективных партнеров китайские провинции Аньхой, Сычуань, Цзянси, Хубэй, Хунань, город центрального подчинения Чунцин, с которыми у российского региона подписаны соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и иных сферах.