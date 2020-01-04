В Саратове в 2020 году откроют Китайский центр

САРАТОВ, 4 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Китайский центр с участием партнеров из КНР планируется открыть в текущем году в Саратове, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства экономического развития области.
"В течение 2020 года планируется развивать партнерские отношения между муниципальным образованием "Город Саратов" и городами Китайской Народной Республики Ухань (провинция Хубэй), Хэфэй (провинция Аньхой) и Тайюань (провинция Шаньси). Также планируется открытие в Саратове Китайского центра с участием партнеров из Китайской Народной Республики", - рассказала собеседница агентства.
Ранее в минэкономразвития региона сообщили, что Саратовская область рассматривает как наиболее перспективных партнеров китайские провинции Аньхой, Сычуань, Цзянси, Хубэй, Хунань, город центрального подчинения Чунцин, с которыми у российского региона подписаны соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и иных сферах.
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