Пригожин ответил на критику "Голубых огоньков"

"Радуйтесь, что у вас есть Пугачева, Ротару. Вы будете плакать, когда их не будет. Необходимо наслаждаться их музыкой и творчеством, пока есть возможность, потому что по-настоящему великих артистов — единицы. И многим из них нет действительно достойной смены", — заключил продюсер.