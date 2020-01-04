Пригожин ответил на критику "Голубых огоньков"

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин назвал критику в отношении "Голубых огоньков" несправедливой.
По его словам, телезрители не понимают, насколько сложно создавать такие проекты.
"Взять хотя бы то, что приходится сниматься на улице и в холодных павильонах, после этого многие артисты заболевают", — заявил продюсер в интервью Ura.ru.
Кроме того, даже самые опытные звезды испытывают волнение перед съемками, отметил он.
Пригожин также раскритиковал недовольных тем, что в новогодних шоу выступают одни и те же артисты.
"Радуйтесь, что у вас есть Пугачева, Ротару. Вы будете плакать, когда их не будет. Необходимо наслаждаться их музыкой и творчеством, пока есть возможность, потому что по-настоящему великих артистов — единицы. И многим из них нет действительно достойной смены", — заключил продюсер.
Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская раскритиковала программу передач на российском телевидении во время новогодних праздников. Она выразила недоумение, что телеканалы не делают никаких изменений в сетке вещания для людей, которым "надоело сутками пересматривать "Голубые огоньки" и другие устаревшие шоу".
3 января 2019, 04:11КультураЮрий Лоза раскритиковал "Голубой огонек"