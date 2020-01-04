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2020-01-04T12:18+0300
https://ria.ru/20200104/1563104532.html
Пригожин ответил на критику "Голубых огоньков"
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РИА Новости

Пригожин ответил на критику "Голубых огоньков"

09:00 04.01.2020 (обновлено: 12:18 04.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМузыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин назвал критику в отношении "Голубых огоньков" несправедливой.
По его словам, телезрители не понимают, насколько сложно создавать такие проекты.

"Взять хотя бы то, что приходится сниматься на улице и в холодных павильонах, после этого многие артисты заболевают", — заявил продюсер в интервью Ura.ru.

Кроме того, даже самые опытные звезды испытывают волнение перед съемками, отметил он.
Пригожин также раскритиковал недовольных тем, что в новогодних шоу выступают одни и те же артисты.

"Радуйтесь, что у вас есть Пугачева, Ротару. Вы будете плакать, когда их не будет. Необходимо наслаждаться их музыкой и творчеством, пока есть возможность, потому что по-настоящему великих артистов — единицы. И многим из них нет действительно достойной смены", — заключил продюсер.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская раскритиковала программу передач на российском телевидении во время новогодних праздников. Она выразила недоумение, что телеканалы не делают никаких изменений в сетке вещания для людей, которым "надоело сутками пересматривать "Голубые огоньки" и другие устаревшие шоу".
Певец Юрий Лоза. Архивное фото
3 января 2019, 04:11Культура
Юрий Лоза раскритиковал "Голубой огонек"
8676121248866
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Шоу-бизнесНаталья ПоклонскаяИосиф ПригожинГосдума РФ
Популярные комментарии
30 лет одно и то же и в подаче и в мордах...уличный дед Мороз в Испании перекрыл сразу все. Нет ни театральных новинок на ТВ. Поет и танцует старье. Фильмы по 50 раз показанные только в этом году. Сериалы ужасные. О стране нет никакой инфо. Столько городов, такая страна и о ней ничего не известно. Пригожину трудно-да пора отвалить уже от жирного куска. Всем позор.
4 января, 09:18
Nonna Semenova
242200212
За что же, не боясь греха, Кукушка хвалит Петуха? За то, что хвалит он Кукушку.
4 января, 09:09
vvab6
21430016
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