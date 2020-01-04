Катар призвал проявлять сдержанность после убийства Сулеймани

ДОХА, 4 янв - РИА Новости. МИД Катара призвал проявить сдержанность после убийства в Ираке видного иранского военачальника МИД Катара призвал проявить сдержанность после убийства в Ираке видного иранского военачальника Касема Сулеймани , чтобы избежать последствий прямой или косвенной вооруженной эскалации.

"Министерство иностранных дел Катара настоятельно призывает все стороны проявлять сдержанность, чтобы избавить Ирак, его народ и население региона от порочного круга насилия и последствий прямой или косвенной вооруженной эскалации", - говорится в сообщении министерства в его микроблоге в социальной сети Twitter

Катар предостерег от продолжения демонстрации насилия в Ираке, что, по его мнению, может привести к печальным последствиям, и напомнил международному сообществу об ответственности за безопасность региона Персидского залива.

Ранее в связи с убийством Сулеймани в Ираке о необходимости проявить сдержанность заявили Саудовская Аравия и Бахрейн, несмотря на разницу позиций с Дохой в отношении Ирана.