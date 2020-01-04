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Катар призвал проявлять сдержанность после убийства Сулеймани
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РИА Новости

Катар призвал проявлять сдержанность после убийства Сулеймани

08:57 04.01.2020
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© AP PhotoПоследствия удара в Багдаде, в ходе которого погиб генерал Касем Сулеймани
Последствия удара в Багдаде, в ходе которого погиб генерал Касем Сулеймани
© AP Photo
Последствия удара в Багдаде, в ходе которого погиб генерал Касем Сулеймани
ДОХА, 4 янв - РИА Новости. МИД Катара призвал проявить сдержанность после убийства в Ираке видного иранского военачальника Касема Сулеймани, чтобы избежать последствий прямой или косвенной вооруженной эскалации.
"Министерство иностранных дел Катара настоятельно призывает все стороны проявлять сдержанность, чтобы избавить Ирак, его народ и население региона от порочного круга насилия и последствий прямой или косвенной вооруженной эскалации", - говорится в сообщении министерства в его микроблоге в социальной сети Twitter.
Катар предостерег от продолжения демонстрации насилия в Ираке, что, по его мнению, может привести к печальным последствиям, и напомнил международному сообществу об ответственности за безопасность региона Персидского залива.
Ранее в связи с убийством Сулеймани в Ираке о необходимости проявить сдержанность заявили Саудовская Аравия и Бахрейн, несмотря на разницу позиций с Дохой в отношении Ирана.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
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Пентагон ранее подтвердил, что США провели операцию против командующего спецподразделением "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Сулеймани. Среди погибших, помимо Сулеймани, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани. Бахрейн неоднократно обвинял Иран во вмешательстве в его внутренние дела и поддержке терроризма, разорвав с ним отношения четыре года назад вслед за Саудовской Аравией.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиКатарИранСШАВ мире
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