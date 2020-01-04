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Пушков прокомментировал слова Трампа об убийстве Сулеймани
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РИА Новости

Пушков прокомментировал слова Трампа об убийстве Сулеймани

08:47 04.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани было попыткой "не начать, а остановить войну".
Пушков отметил, что в действительности гибель Сулеймани может привести к тому, что Вашингтон "потеряет" Ирак вслед за Сирией.
"В итоге США оказались сейчас ближе к войне с Ираном, чем когда либо за последние 40 лет. Так считают и в Европе, и в самих США", - написал сенатор в Twitter.
Командующий спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани погиб в результате ракетного удара США в районе багдадского аэропорта. Атаку санкционировал Дональд Трамп, который назвал генерала "террористом номер один в мире", обвинив его в подготовке нападений на американских дипломатов и военнослужащих.
Российский МИД назвал действия США "авантюрным шагом", который приведет к эскалации напряженности во всем регионе. Убийство Сулеймани также осудили в Багдаде, Дамаске и Анкаре.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Вчера, 00:59
Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиДональд ТрампАлексей ПушковИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Замечаю что Пушков постоянно даёт ценные советы американскому президенту. Он что ? Его советник ? Тогда почему зарплату ... Да и не малую ... Получает из Российского бюджета ?
4 января, 10:08
vovik4488
310037
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