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На Ставрополье при пожаре погибли четыре человека
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РИА Новости

На Ставрополье при пожаре погибли четыре человека

08:42 04.01.2020 (обновлено: 13:18 04.01.2020)
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© Фото : СУ СК РФ по Ставропольскому краюНа месте пожара в частном доме в селе Горькая Балка на Ставрополье
На месте пожара в частном доме в селе Горькая Балка на Ставрополье
© Фото : СУ СК РФ по Ставропольскому краю
На месте пожара в частном доме в селе Горькая Балка на Ставрополье
ПЯТИГОРСК, 4 янв - РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в частном доме на Ставрополье, сообщает ГУ МЧС по региону.
"Ночью в субботу поступила информация о пожаре в Советском городском округе, селе Горькая Балка по улице Подгорная, дом 2. В 01:22 пожар локализован на площади 30 квадратных метров, в 3.40 возгорание полностью ликвидировано", - сообщили в ведомстве.
Как отмечается, причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС России.
"По уточненным данным, четыре человека погибли, из них один ребенок", - уточнили в ГУ МЧС.
Для ликвидации пожара и его последствий привлекались 23 человека и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России 7 человек, 3 единицы техники, отметили в ведомстве.
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МЧС РФРоссияСтавропольский крайПроисшествия
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