На Ставрополье при пожаре погибли четыре человека

"Ночью в субботу поступила информация о пожаре в Советском городском округе, селе Горькая Балка по улице Подгорная, дом 2. В 01:22 пожар локализован на площади 30 квадратных метров, в 3.40 возгорание полностью ликвидировано", - сообщили в ведомстве.