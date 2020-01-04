Самолет Airbus A320 аварийно сел в Перми, сообщили СМИ

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Пассажирский самолет Airbus A320 совершил аварийную посадку в аэропорту Большое Савино в Перми, сообщил телеканал "РЕН ТВ".
Лайнер авиакомпании Red Wings со 176 пассажирами на борту вылетел из Тюмени в Санкт-Петербург. По данным телеканала, причиной посадки экстренной посадки стали неполадки с аэронавигационной системой.
Перед приземлением самолет выработал топливо и зашел на посадку.
Представители аэропорта подтвердили причину посадки.
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