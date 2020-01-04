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На Ямале почти восемь часов тушили горевшую свалку мусора
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РИА Новости

На Ямале почти восемь часов тушили горевшую свалку мусора

07:49 04.01.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 янв - РИА Новости. Пожарным в Ямало-Ненецком автономном округе потребовалось около 8 часов, чтобы ликвидировать возгорание на мусорной свалке, сообщает региональное управление МЧС.
Пожар начался в пятницу в 10 часов по местному времени (8.00 мск) в Новом Уренгое, горела городская свалка твердых бытовых отходов.
"В 18.00 (16.00 мск) пожар был ликвидирован... Огнем поврежден мусор на площади 100 квадратных метров", - говорится в сообщении.
В тушении пожара участвовали 21 человек личного состава и 6 единиц спецтехники МЧС. Специалисты выясняют причины случившегося.
Это второй пожар на новоуренгойском полигоне твердых бытовых отходов за четыре месяца. В начале сентября на городской свалке загорелись покрышки, возгорание удалось потушить силами МЧС за 12 часов. Местные СМИ предположили, что покрышки вывезла на полигон и подожгла неизвестная организация.
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