На Ямале почти восемь часов тушили горевшую свалку мусора

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 янв - РИА Новости. Пожарным в Пожарным в Ямало-Ненецком автономном округе потребовалось около 8 часов, чтобы ликвидировать возгорание на мусорной свалке, сообщает региональное управление МЧС.

Пожар начался в пятницу в 10 часов по местному времени (8.00 мск) в Новом Уренгое, горела городская свалка твердых бытовых отходов.

"В 18.00 (16.00 мск) пожар был ликвидирован... Огнем поврежден мусор на площади 100 квадратных метров", - говорится в сообщении.

В тушении пожара участвовали 21 человек личного состава и 6 единиц спецтехники МЧС. Специалисты выясняют причины случившегося.