Дозаправку самолетов Су-30СМ и Су-24М в воздухе сняли на видео

Сложность выполнения задания заключается в том, что на высоте от 2000 до 8000 метров необходимо выполнить встречу с танкером Ил-78 на скорости до 550 километров в час, а также осуществить контактирование. Во время дозаправки самолетам и заправщику необходимо выдерживать строй на дистанции около 20 метров.