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Экс-посол США раскритиковал Вашингтон за убийство Сулеймани
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РИА Новости

Экс-посол США раскритиковал Вашингтон за убийство Сулеймани

06:56 04.01.2020
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© AP Photo / UNCREDITEDГлава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
© AP Photo / UNCREDITED
Глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Незаконное убийство генерала КСИР Касема Сулеймани является стратегической ошибкой, которая превратила каждое военное должностное лицо США в цель, заявил РИА Новости бывший посол США в Саудовской Аравии Час Фриман.
В четверг Пентагон подтвердил, что США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Сулеймани командовал подразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции — военизированных иранских формирований, которые США причисляют к террористическим организациям. Среди погибших в ходе американских ударов был также заместитель командира шиитского ополчения в Ираке Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.
Президент США Дональд Трамп заявил, что США, убив иранского генерала Касема Сулеймани, пытаются не начать, а остановить войну. По его словам, Сулеймани готовил "нападения на американских дипломатов и военнослужащих", а также совершал теракты.
"Это было не возмездие, как заявлено, а заранее спланированное использование предлога для убийства иностранного официального лица, обозначенного как враг. Это были военные действия, которые неизбежно приведут к ответным мерам", - заявил Фриман.
Бывший посол также подчеркнул, что нет конкретных доказательств, подтверждающих заявления Трампа или оправдывающих подобные превентивные меры. Фриман назвал убийство Сулеймани "внесудебной казнью" и дальнейшим отходом от принципа верховенства закона в Соединенных Штатах.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
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