В Новосибирске пьяные дебоширы напали на полицейских

НОВОСИБИРСК, 4 янв – РИА Новости. Двое пьяных дебоширов в Двое пьяных дебоширов в Новосибирске напали на прибывших по вызову о драке полицейских, которым пришлось стрелять в воздух, сообщает в субботу региональное ГУМВД.

Как рассказали в главке, 3 января в 20.45 (16.45 мск) в полицию поступило сообщение о драке в центре города у дома по улице Ленина. Туда отправились сотрудники патрульно-постовой службы полиции.

"На месте происшествия двое граждан, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, совершили нападение на полицейских и причинили им телесные повреждения. Учитывая агрессивное поведение нападавших, сотрудники полиции произвели предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия", - рассказали в ГУМВД.

Дебоширов задержали и доставили в отдел полиции. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 22 и 26 лет, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.