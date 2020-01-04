Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-04T07:13+0300
https://ria.ru/20200104/1563103937.html
В Новосибирске пьяные дебоширы напали на полицейских
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

В Новосибирске пьяные дебоширы напали на полицейских

06:48 04.01.2020 (обновлено: 07:13 04.01.2020)
4330
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
НОВОСИБИРСК, 4 янв – РИА Новости. Двое пьяных дебоширов в Новосибирске напали на прибывших по вызову о драке полицейских, которым пришлось стрелять в воздух, сообщает в субботу региональное ГУМВД.
Как рассказали в главке, 3 января в 20.45 (16.45 мск) в полицию поступило сообщение о драке в центре города у дома по улице Ленина. Туда отправились сотрудники патрульно-постовой службы полиции.
"На месте происшествия двое граждан, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, совершили нападение на полицейских и причинили им телесные повреждения. Учитывая агрессивное поведение нападавших, сотрудники полиции произвели предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия", - рассказали в ГУМВД.
Дебоширов задержали и доставили в отдел полиции. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 22 и 26 лет, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.
Следственное управление СК России по Новосибирской области возбудило уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Виновным грозит до десяти лет лишения свободы.
Сотрудник полиции
1 января, 18:25
Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину
52922106
Обсудить 1
НовосибирскПроисшествия
Рекомендуем
Один из ведущих онкологов России Андрей Павленко с семьей
Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа
Продажа лотерейных билетов
Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье
Остров Пасхи
Астролог рассказала, куда нужно поехать каждому знаку зодиака в 2020
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии
Листы с денежными купюрами
На Урале тысячную купюру выставили на продажу за семь миллионов рублей
Автомобиль скорой помощи
Во Владивостоке задержали проколовшего колеса автомобилям скорой
Житель Омска подорвался при запуске фейерверка
Житель Омска подорвался при запуске фейерверка
Рабочие на насосной станции трубопровода Дружба в районе села Бобовичи, Белоруссия
Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию
Человек проверяет вес
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Автомобили на Садовом кольце в Москве
Синоптики сообщили об аномальной погоде в январе
Вертолет ВВС США в Ираке
Коалиция во главе с США приостановила подготовку иракских военных
Кареты скорой помощи в Ираке
В Багдаде нанесли новый авиаудар по колонне шиитского ополчения
Офис Microsoft
В Microsoft прокомментировали прекращение поддержки Windows 7
Подводная лодка проекта Ясень-М
Подводные загонщики. У США появился еще один повод бояться ВМФ России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:22Самолет Airbus A320 аварийно сел в Перми, сообщили СМИ
08:06Крымские ученые исследуют подводные находки в сирийском Тартусе
07:49На Ямале почти восемь часов тушили горевшую свалку мусора
07:31Дозаправку самолетов Су-30СМ и Су-24М в воздухе сняли на видео
07:30Fitch: EastMed сделает газовый рынок юга ЕС конкурентнее
07:14Амстердам ввел новый налог для туристов
06:56Экс-посол США раскритиковал Вашингтон за убийство Сулеймани
06:48В Новосибирске пьяные дебоширы напали на полицейских
06:46Фаната Guns N’ Roses обвинили в незаконном размещении треков в Сети
06:23Американский журнал рассказал о российских боевых самолетах будущего
06:10Экс-президента Эквадора будут судить за взятки
06:04Перевооружение ВДВ на новую систему связи стартует в 2021 году
06:02Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз
05:53Водонаева поспорила с фитнес-тренером, как добиться идеальной фигуры
05:48Помпео: Сулеймани планировал нападения на иракцев, ливанцев и сирийцев
05:06Сирийские военные заняли деревню Эт-Тах неподалеку от Идлиба
04:34В Приморье СК начал проверку из-за избиения матери с ребенком на руках
04:15Постпред Ирана в ООН приравнял убийство Сулеймани к развязыванию войны
04:06Журналист рассказал о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина
04:04Кудрявцева рассказала о самочувствии после срочной операции на груди
Лента новостейМолния