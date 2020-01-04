Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-04T06:23+0300
https://ria.ru/20200104/1563103874.html
Американский журнал рассказал о российских боевых самолетах будущего
https://cdn21.img.ria.ru/images/152702/71/1527027197_0:116:3231:1933_1036x0_80_0_0_e187cba5b6275bd87cd13d337dc35d92.jpg
РИА Новости

Американский журнал рассказал о российских боевых самолетах будущего

06:23 04.01.2020
18658
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкИстребитель Су-57
Истребитель Су-57
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Истребитель Су-57. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Американский журнал Military Watch предположил, какими могут быть российские боевые самолеты будущего.
Первым в списке числится перспективный бомбардировщик ПАК ДА. По мнению автора материала, ПАК ДА станет ответом России на американский B-21 Raider и китайский H-20, он сможет использовать широкий спектр боеприпасов, в том числе гиперзвуковые баллистические ракеты.
Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57
30 декабря 2019, 03:45Новое оружие России
Глава ОАК рассказал о разработке новых видов вооружения для Су-57
Еще одна машина, представленная в статье - истребитель МиГ-41. Как предполагает Military Watch, этот самолет будет сочетать в себе преимущества перехватчиков МиГ-25 и МиГ-31 и технологии нового поколения. Таким образом, МиГ-41 сможет угрожать вражеским спутниками, полагает автор.
Далее в списке представлены гипотетические модели, вероятные характеристики которых основаны на представлениях Military Watch о модернизации существующих боевых машин.
Так, автор рассуждает о создании усовершенствованной версии истребителя МиГ-29. По его мнению, в такую боевую машину будут интегрированы многие технологии более совершенного МиГ-35: двигатели, комплект датчиков и способность применять боеприпасы следующего поколения.
С помощью технологий нового поколения, вероятно, будет совершенствоваться и новейший Су-57, пишет Military Watch. Модернизация российского стелс-истребителя, как предполагает автор, позволит отнести его к шестому поколению боевых самолетов, оснащенных лазерным оружием и искусственным интеллектом.
Замыкает список возможный преемник советского сверхзвукового истребителя вертикального взлета и посадки Як-141. Россия, как указывает издание, унаследовала от Советского Союза технологическую базу по разработке таких машин. Преемник Як-141, по мнению автора, может включать в себя ряд новшеств, таких как радар с активной фазированной антенной решеткой и возможность применения новых боеприпасов.
Авиационный комплекс МиГ-35
8 декабря 2019, 00:05
"МиГ" разрабатывает боевые скоростные беспилотники
84142004
Обсудить 5
Су-57МиГ-41ПАК ДАВоздушно-космические силы РоссииМиГ-29МиГ-31МиГ-35Як-141РоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Киев
Львовский журналист сравнил Киев с Москвой
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани
Президент Украины Владимир Зеленский
Мендель назвала Зеленского "одним из самых влиятельных людей в мире"
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии
Офис Microsoft
В Microsoft прокомментировали прекращение поддержки Windows 7
Кареты скорой помощи в Ираке
В Багдаде нанесли новый авиаудар по колонне шиитского ополчения
Рабочие на насосной станции трубопровода Дружба в районе села Бобовичи, Белоруссия
Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию
Вертолет ВВС США в Ираке
Коалиция во главе с США приостановила подготовку иракских военных
Автомобиль скорой помощи
Во Владивостоке задержали проколовшего колеса автомобилям скорой
Станислав Зась
Лукашенко освободил от должности госсекретаря Совета безопасности
Один из ведущих онкологов России Андрей Павленко с семьей
Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа
Продажа лотерейных билетов
Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье
Подводная лодка проекта Ясень-М
Подводные загонщики. У США появился еще один повод бояться ВМФ России
Вид с воздуха на Багдад, Ирак
В Багдаде подверглась авиаудару колонна медиков иракского ополчения
Остров Пасхи
Астролог рассказала, куда нужно поехать каждому знаку зодиака в 2020
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:22Самолет Airbus A320 аварийно сел в Перми, сообщили СМИ
08:06Крымские ученые исследуют подводные находки в сирийском Тартусе
07:49На Ямале почти восемь часов тушили горевшую свалку мусора
07:31Дозаправку самолетов Су-30СМ и Су-24М в воздухе сняли на видео
07:30Fitch: EastMed сделает газовый рынок юга ЕС конкурентнее
07:14Амстердам ввел новый налог для туристов
06:56Экс-посол США раскритиковал Вашингтон за убийство Сулеймани
06:48В Новосибирске пьяные дебоширы напали на полицейских
06:46Фаната Guns N’ Roses обвинили в незаконном размещении треков в Сети
06:23Американский журнал рассказал о российских боевых самолетах будущего
06:10Экс-президента Эквадора будут судить за взятки
06:04Перевооружение ВДВ на новую систему связи стартует в 2021 году
06:02Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз
05:53Водонаева поспорила с фитнес-тренером, как добиться идеальной фигуры
05:48Помпео: Сулеймани планировал нападения на иракцев, ливанцев и сирийцев
05:06Сирийские военные заняли деревню Эт-Тах неподалеку от Идлиба
04:34В Приморье СК начал проверку из-за избиения матери с ребенком на руках
04:15Постпред Ирана в ООН приравнял убийство Сулеймани к развязыванию войны
04:06Журналист рассказал о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина
04:04Кудрявцева рассказала о самочувствии после срочной операции на груди
Лента новостейМолния