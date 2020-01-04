Американский журнал рассказал о российских боевых самолетах будущего

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Американский журнал Military Watch предположил, какими могут быть российские боевые самолеты будущего.
Первым в списке числится перспективный бомбардировщик ПАК ДА. По мнению автора материала, ПАК ДА станет ответом России на американский B-21 Raider и китайский H-20, он сможет использовать широкий спектр боеприпасов, в том числе гиперзвуковые баллистические ракеты.
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Далее в списке представлены гипотетические модели, вероятные характеристики которых основаны на представлениях Military Watch о модернизации существующих боевых машин.
С помощью технологий нового поколения, вероятно, будет совершенствоваться и новейший Су-57, пишет Military Watch. Модернизация российского стелс-истребителя, как предполагает автор, позволит отнести его к шестому поколению боевых самолетов, оснащенных лазерным оружием и искусственным интеллектом.
Замыкает список возможный преемник советского сверхзвукового истребителя вертикального взлета и посадки Як-141. Россия, как указывает издание, унаследовала от Советского Союза технологическую базу по разработке таких машин. Преемник Як-141, по мнению автора, может включать в себя ряд новшеств, таких как радар с активной фазированной антенной решеткой и возможность применения новых боеприпасов.
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