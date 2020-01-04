Экс-президента Эквадора будут судить за взятки

МЕХИКО, 4 янв - РИА Новости. Экс-президент Эквадор Экс-президент Эквадор Рафаэль Корреа , его заместитель Хорхе Глас и еще 19 из 24 обвиняемых по делу о взяточничестве в 2012-2016 годах предстанут перед судом, сообщает генпрокуратура.

Решение коллегии судей было вынесено после 9-часового заседания в Кито в Национальном суде. По словам судей, представлено 837 улик, которые доказывают сложную преступную схему.

По версии прокуратуры, чтобы управлять взятками, полученными от частных предпринимателей в обмен на госконтракты, была разработана сложная коррупционная структура на уровне президента, вице-президента и министров правительства. Ранее сообщалось, что сумма ущерба государству в рамках дела о коррупции в 2012-2016 годах превышает 7 миллионов долларов.

В настоящее время экс-президент находится за пределами Эквадора. В начале ноября прошлого года СМИ сообщили, что Корреа якобы попросил об убежище власти Бельгии, где он живет с семьей, однако сам экс-президент опроверг эту информацию.