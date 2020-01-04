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Новое оружие России
2020-01-04T06:04+0300
https://ria.ru/20200104/1563103816.html
Перевооружение ВДВ на новую систему связи стартует в 2021 году
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РИА Новости

Перевооружение ВДВ на новую систему связи стартует в 2021 году

06:04 04.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВДВ
Военнослужащие ВДВ
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Военнослужащие ВДВ. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Перевооружение Воздушно-десантных войск РФ на новую систему связи и управления начнется в 2021 году, сообщили в субботу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
"Перевооружение соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск на новую систему связи и управления планируется с 2021 года", - говорится в сообщении.
Сейчас в ВДВ уже завершается разработка новой системы на различных шасси – гусеничном БТР-МДМ, колесном Камаз-63968 и боевой машине десанта БМД-4М. Благодаря новой системе, как уверяют в Минобороны, можно будет сократить время связи в два раза, а устойчивость связи повысится в полтора раза.
Ранее гендиректор Научно-исследовательского института систем связи и управления Валерий Евтухович рассказывал РИА Новости, что система управления войсками для ВДВ нового поколения появится в конце 2019 – начале 2020 года.
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27 декабря 2019, 16:14
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Новое оружие РоссииВоздушно-десантные войска РоссииРоссияБезопасность
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