Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Транзит российского газа через Украину в первый день 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря, об этом свидетельствуют данные компании "Оператор ГТС Украины".
Если в среднем в декабре объем транзита составлял 261 миллион кубометров, а 31 декабря через украинскую ГТС было прокачано 220,05 миллиона кубометров, то 1 января этот показатель составил лишь 49,3 миллиона кубометров газа. При этом 2 января объемы транзита сократились еще больше - до 38,8 миллиона кубометров.
Ранее в компании "Оператор ГТС Украины" заявили, что в полном объеме выполняют заявки "Газпрома" по транспортировке газа в страны Евросоюза и Молдавию.
Россия и Украина вечером 30 декабря подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему, "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. Глава оператора Сергей Макогон 1 января сообщил, что первая ночь работы "Оператора ГТС" прошла в штатном режиме, были отработаны все номинации по выполнению договора по транзиту.