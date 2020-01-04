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Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз
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РИА Новости

Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз

06:02 04.01.2020 (обновлено: 07:47 04.01.2020)
20910
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Транзит российского газа через Украину в первый день 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря, об этом свидетельствуют данные компании "Оператор ГТС Украины".
Если в среднем в декабре объем транзита составлял 261 миллион кубометров, а 31 декабря через украинскую ГТС было прокачано 220,05 миллиона кубометров, то 1 января этот показатель составил лишь 49,3 миллиона кубометров газа. При этом 2 января объемы транзита сократились еще больше - до 38,8 миллиона кубометров.
Ранее в компании "Оператор ГТС Украины" заявили, что в полном объеме выполняют заявки "Газпрома" по транспортировке газа в страны Евросоюза и Молдавию.
Россия и Украина вечером 30 декабря подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему, "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. Глава оператора Сергей Макогон 1 января сообщил, что первая ночь работы "Оператора ГТС" прошла в штатном режиме, были отработаны все номинации по выполнению договора по транзиту.
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
Вчера, 14:15
Транзит российского газа через Украину в 2019 году увеличился на 3%
179204446
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Оператор ГТС УкраиныГазпромРоссияУкраинаПриродный газЭкономика
Популярные комментарии
Даже без транзита Украина будет получать деньги из России. Терпения пенсионерам и рабочим России.
4 января, 06:09
Сергей Кукин
7002044
Не получать, а воровать. Терпения всем патриотам России. Либералы не ведают что творят!
4 января, 06:12
AKAlexandr Kavz
2010103
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