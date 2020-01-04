Водонаева поспорила с фитнес-тренером, как добиться идеальной фигуры

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Телеведущая и фотомодель Алена Водонаева в своем Instagram вступила в перепалку с фитнес-тренером Викторией Боровской по поводу ее метода борьбы за стройную фигуру.
"Посмотрела я вашего тренера. Развела постов, как и все, впрочем, эти гуру. Суть одна — не ешьте после шести всякий мусор, занимайтесь спортом и раз в неделю позволяйте себе что-нибудь запрещенное. В остальном, дисциплину соблюдайте", — заявила Водонаева, комментируя методику Боровской.
В ответ фитнес-тренер в своем Instagram заявила, что жесткие диеты приводят к срывам, а тренировки "под копирку" могут даже травмировать худеющего.
"Умный фитнес опять не находит понимания. Вместо фитоняшек теперь я раздражаю богинь", — сказала Боровская.
Алена Водонаева стала известна благодаря участию в реалити-шоу "Дом-2", позднее она вела программы на РЕН ТВ, ДТВ и MTV Россия.
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