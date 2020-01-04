Водонаева поспорила с фитнес-тренером, как добиться идеальной фигуры

"Посмотрела я вашего тренера. Развела постов, как и все, впрочем, эти гуру. Суть одна — не ешьте после шести всякий мусор, занимайтесь спортом и раз в неделю позволяйте себе что-нибудь запрещенное. В остальном, дисциплину соблюдайте", — заявила Водонаева, комментируя методику Боровской.