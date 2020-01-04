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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-04T05:06+0300
https://ria.ru/20200104/1563103687.html
Сирийские военные заняли деревню Эт-Тах неподалеку от Идлиба
https://cdn24.img.ria.ru/images/150107/75/1501077529_0:90:1969:1197_1036x0_80_0_0_bb23cb9b8d30722d558f680f40e6deaa.jpg
РИА Новости

Сирийские военные заняли деревню Эт-Тах неподалеку от Идлиба

05:06 04.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПровинция Идлиб в Сирии
Провинция Идлиб в Сирии
© РИА Новости / Илья Питалев
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Провинция Идлиб в Сирии. Архивное фото
ИДЛИБ (Сирия), 4 янв - РИА Новости. Войска Сирийской арабской армии заняли населенный пункт Эт-Тах в провинции Идлиб, освободив его от боевиков террористических группировок.
От этой деревни всего 45 километров до главного города Идлибской зоны деэскалации - Идлиба.
"Боевики продолжают вести обстрелы наших деревень и городов. Эти орудия были захвачены во время боевых действий, часть была брошена недалеко от турецкого наблюдательного поста в районе населенного пункта Сорман. Это орудие "адского огня", калибр 300 миллиметров, ведет огонь газовыми баллонами, бьет на 6 километров", - рассказал журналистам полковник Сирийской арабской армии Мунзер Дашер.
Он добавил, что еще несколько дней назад боевики попытались провести несколько вооруженных атак на деревню, в том числе с помощью заминированных автомобилей со смертниками. Все атаки были успешно отражены. Сирийские военнослужащие показали российским журналистам образцы вооружения и боеприпасы, которые, отступая, побросали боевики, среди них были и начиненные взрывчаткой машины.
Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики, при этом большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)Сирия
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