Сирийские военные заняли деревню Эт-Тах неподалеку от Идлиба

ИДЛИБ (Сирия), 4 янв - РИА Новости. Войска Сирийской арабской армии заняли населенный пункт Эт-Тах в провинции Войска Сирийской арабской армии заняли населенный пункт Эт-Тах в провинции Идлиб , освободив его от боевиков террористических группировок.

От этой деревни всего 45 километров до главного города Идлибской зоны деэскалации - Идлиба.

"Боевики продолжают вести обстрелы наших деревень и городов. Эти орудия были захвачены во время боевых действий, часть была брошена недалеко от турецкого наблюдательного поста в районе населенного пункта Сорман. Это орудие "адского огня", калибр 300 миллиметров, ведет огонь газовыми баллонами, бьет на 6 километров", - рассказал журналистам полковник Сирийской арабской армии Мунзер Дашер.

Он добавил, что еще несколько дней назад боевики попытались провести несколько вооруженных атак на деревню, в том числе с помощью заминированных автомобилей со смертниками. Все атаки были успешно отражены. Сирийские военнослужащие показали российским журналистам образцы вооружения и боеприпасы, которые, отступая, побросали боевики, среди них были и начиненные взрывчаткой машины.

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики, при этом большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.