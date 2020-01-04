Постпред Ирана в ООН приравнял убийство Сулеймани к развязыванию войны

НЬЮ-ЙОРК, 4 янв – РИА Новости. Убийство Штатами иранского генерала Убийство Штатами иранского генерала Касема Сулеймани равноценно развязыванию войны, заявил в интервью CNN постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

В четверг Пентагон подтвердил, что США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Сулеймани командовал подразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции — военизированных иранских формирований, которые США причисляют к террористическим организациям. Среди погибших в ходе американских ударов был также заместитель командира шиитского ополчения в Ираке Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.

По словам Раванчи, США начали эконмическую войну против Ирана еще в мае 2018 - прошлой ночью же Вашингтон начал войну в прямом смысле слова, совершив теракт против иранского генерала.

"Это была новая глава, которая равноценна развязыванию войны против Ирана", - подчеркнул он.

Он заявил, что Тегеран не может "просто закрыть глаза на то, что произошло вчера". "Определенно, месть будет суровой. Иран будет действовать по своему выбору и место и время определит сам", - заявил Раванчи.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США, убив генерала Сулеймани, пытаются не начать, а остановить войну.

"Я не верю, что США предприняли шаг для прекращения войны", - отметил Раванчи, добавив, что план убийства генерала Сулеймани разрабатывался еще ранее.

В то же время он отверг утверждения американской стороны о том, что Сулеймани представлял прямую угрозу американцам. "Мы отвергаем это. Если у них есть доказательства, пусть предъявят их. Они должны предъявить доказательства. Я уверен, что у них нет доказательств, которые могут быть приняты в суде", - заключил Раванчи.