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Постпред Ирана в ООН приравнял убийство Сулеймани к развязыванию войны
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РИА Новости

Постпред Ирана в ООН приравнял убийство Сулеймани к развязыванию войны

04:15 04.01.2020 (обновлено: 07:29 04.01.2020)
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© REUTERS / Stringer/File PhotoГлава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
© REUTERS / Stringer/File Photo
НЬЮ-ЙОРК, 4 янв – РИА Новости. Убийство Штатами иранского генерала Касема Сулеймани равноценно развязыванию войны, заявил в интервью CNN постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.
В четверг Пентагон подтвердил, что США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Сулеймани командовал подразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции — военизированных иранских формирований, которые США причисляют к террористическим организациям. Среди погибших в ходе американских ударов был также заместитель командира шиитского ополчения в Ираке Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.
По словам Раванчи, США начали эконмическую войну против Ирана еще в мае 2018 - прошлой ночью же Вашингтон начал войну в прямом смысле слова, совершив теракт против иранского генерала.
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"Это была новая глава, которая равноценна развязыванию войны против Ирана", - подчеркнул он.
Он заявил, что Тегеран не может "просто закрыть глаза на то, что произошло вчера". "Определенно, месть будет суровой. Иран будет действовать по своему выбору и место и время определит сам", - заявил Раванчи.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США, убив генерала Сулеймани, пытаются не начать, а остановить войну.
"Я не верю, что США предприняли шаг для прекращения войны", - отметил Раванчи, добавив, что план убийства генерала Сулеймани разрабатывался еще ранее.
В то же время он отверг утверждения американской стороны о том, что Сулеймани представлял прямую угрозу американцам. "Мы отвергаем это. Если у них есть доказательства, пусть предъявят их. Они должны предъявить доказательства. Я уверен, что у них нет доказательств, которые могут быть приняты в суде", - заключил Раванчи.
Отвечая на вопрос, будут ли ответные действия Ирана, постпред заявил: "Ответ на военное действие – это военное действие. Кто, когда и где – посмотрим".
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиИракИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Да! Ну дела! Если в штатах у кого есть родственники,то лучше было бы им уехать от туда! И из Израиля тоже!
4 января, 04:48
Алина Эн
920002
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