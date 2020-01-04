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https://ria.ru/20200104/1563103538.html
Журналист рассказал о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина
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РИА Новости

Журналист рассказал о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

04:06 04.01.2020 (обновлено: 07:36 04.01.2020)
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© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп разговаривает по телефону с российским президентом Владимиром Путиным
Президент США Дональд Трамп разговаривает по телефону с российским президентом Владимиром Путиным
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп разговаривает по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в 2017 году отругал директора разведывательного управления Пентагона Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома за то, что они не сообщили ему о звонке российского лидера Владимира Путина. Об этом, как пишет Business Insider, говорится в новой книге американского журналиста Питера Бергена "Трамп и его генералы: цена хаоса".
Берген, ссылаясь на источники, сообщает, что 27 января 2017 года Трамп обедал с британским премьером Терезой Мэй в Белом доме. Она спросила его, звонил ли ему Путин, на это Трамп отрицательно покачал головой. Тогда Флинн, стоявший рядом с избранным президентом, наклонился к нему и сказал, что российский лидер звонил несколько дней назад.
Расстроенный этим ответом, Трамп, как утверждает Берген, начал критиковать Флинна и других сотрудников резиденции.
"Ты что, шутишь? Владимир Путин пытался мне позвонить, а ты не подставил (мне трубку – Прим. ред.)? О чем ты думал?", — приводятся в книге слова Трампа.
Флинн попытался оправдаться тем, что в Белый дом в последние дни поступало слишком много звонков, однако Трамп не захотел его слушать. Американский политик назвал Путина "единственным человеком на земле, который может уничтожить США" и поставил под сомнение решение своего персонала отложить их разговор по телефону, утверждает Берген.
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Первый раз по телефону Путин и Трамп пообщались в ноябре 2016 года. В ходе беседы стороны договорились об активной совместной работе по нормализации отношений между Россией и США. Первая личная встреча лидеров двух стран состоялась 7 июля 2017 года "на полях" саммита "Группы двадцати" в Гамбурге (Германия).
Генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн с 20 января по 13 февраля 2017 года был советником по национальной безопасности президента страны. Флинн ушел в отставку после обвинений в том, что он не раскрыл полностью содержание своих разговоров с Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что соратник Дональда Трампа обсуждал с дипломатом возможное снятие санкций США против России. Сам советник это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.
По данным СМИ, Флинн является также фигурантом расследования о "вмешательстве России в выборы" и "связях Трампа с Россией" — наличие подобных связей опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.
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Путин поздравил Трампа с Новым годом
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Майкл ФлиннДональд ТрампМинистерство обороны СШАВладимир ПутинВ мире
Популярные комментарии
Эта статейка для чего? Для очередного восхваления г-на Путина или для очередной критики Трампа и его администрации?
4 января, 05:57
николай агнин
20300039
Ни за что не поверю что не сообщили о звонке.... Просто Трамп проигнорил... а теперь все борцы за имидж нашего пытаются чистится....мы то знаем что король-то голый....
4 января, 06:52
Портвейн Стаканович
16300042
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