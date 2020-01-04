Коалиция во главе с США приостановила подготовку иракских военных

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Коалиция во главе с Коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* приостанавливает обучение военнослужащих сил Ирака после убийства главы иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани в Багдаде, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо главы командования бундесвера по вопросам военных миссий за рубежом генерал-лейтенанта Эриха Пфеффера.

В своем письме членам бундестага Пфеффер заявил, что генерал-лейтенант США Пэт Уайт принял решение повысить уровень защиты сил, развернутых в Ираке в рамках операции "Непоколебимая решимость".

"Таким образом, подготовка иракских вооруженных сил и сил безопасности на всей территории Ирака временно приостановлена", - сообщил Пфеффер.

Пфеффер добавил, что указание "обязательно для всех стран-партнеров", участвующих в рамках операции на полигонах в Ираке.

Ранее представитель минобороны ФРГ заявила, что правила пребывания немецких военнослужащих в Ираке ужесточены, и они не могут передвигаться за пределами воинских расположений.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре 2018 года США объявили об уничтожении "халифата" ИГ* и выводе своих войск из Сирии. Тем не менее, в стране все еще остаются американские военные, активные боевые действия прекратились, но против террористов проводятся отдельные локальные операции.

Ранее Пентагон подтвердил, что США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Сулеймани командовал подразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции — военизированных иранских формирований, которые США причисляют к террористическим организациям. Среди погибших в ходе американских ударов был также заместитель командира шиитского ополчения в Ираке Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.