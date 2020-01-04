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Коалиция во главе с США приостановила подготовку иракских военных
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РИА Новости

Коалиция во главе с США приостановила подготовку иракских военных

03:53 04.01.2020 (обновлено: 07:31 04.01.2020)
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© Фото : U.S. Army / Spc. Craig JensenВертолет ВВС США в Ираке
Вертолет ВВС США в Ираке
© Фото : U.S. Army / Spc. Craig Jensen
Вертолет ВВС США в Ираке. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* приостанавливает обучение военнослужащих сил Ирака после убийства главы иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани в Багдаде, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо главы командования бундесвера по вопросам военных миссий за рубежом генерал-лейтенанта Эриха Пфеффера.
В своем письме членам бундестага Пфеффер заявил, что генерал-лейтенант США Пэт Уайт принял решение повысить уровень защиты сил, развернутых в Ираке в рамках операции "Непоколебимая решимость".
"Таким образом, подготовка иракских вооруженных сил и сил безопасности на всей территории Ирака временно приостановлена", - сообщил Пфеффер.
Пфеффер добавил, что указание "обязательно для всех стран-партнеров", участвующих в рамках операции на полигонах в Ираке.
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США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре 2018 года США объявили об уничтожении "халифата" ИГ* и выводе своих войск из Сирии. Тем не менее, в стране все еще остаются американские военные, активные боевые действия прекратились, но против террористов проводятся отдельные локальные операции.
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Сулеймани командовал подразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции — военизированных иранских формирований, которые США причисляют к террористическим организациям. Среди погибших в ходе американских ударов был также заместитель командира шиитского ополчения в Ираке Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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