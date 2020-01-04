У Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,0

"Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировано в субботу в 7.46 (23.46 мск пятницы). Его эпицентр располагался в Татарском проливе в точке с координатами 48,0 градуса северной широты и 141,5 градуса восточной долготы – в 45 километрах западнее города Углегорска на Сахалине. Очаг землетрясения находился на глубине 11 километров", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.