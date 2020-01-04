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У Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,0
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РИА Новости

У Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,0

03:39 04.01.2020
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировано в субботу у побережья Сахалина, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировано в субботу в 7.46 (23.46 мск пятницы). Его эпицентр располагался в Татарском проливе в точке с координатами 48,0 градуса северной широты и 141,5 градуса восточной долготы – в 45 километрах западнее города Углегорска на Сахалине. Очаг землетрясения находился на глубине 11 километров", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
По ее информации, подземные толчки силой 4 балла ощутили жители Углегорска.
В региональном главке МЧС уточнили, что пострадавших и разрушений нет, тревога цунами не объявлялась.
"Оперативными группами администрации муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона проводится осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений. Обстановка находится на контроле дежурной смены ЦУКС", - отмечается в распространенном ведомством сообщении.
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СахалинПроисшествия
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