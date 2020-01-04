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Львовский журналист сравнил Киев с Москвой
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РИА Новости

Львовский журналист сравнил Киев с Москвой

03:25 04.01.2020 (обновлено: 04:03 04.01.2020)
18408
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
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Киев. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Журналист львовского издания Zahid.net Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины, назвав при этом Киев "второсортной" версией Москвы.
"Киев не просто идет вслед за Москвой, он от нее сильно отстает. Можно даже сказать точнее: Киев – это такая второсортная, меньшая по размеру Москва", - заявил журналист, назвав украинскую столицу "неухоженным общежитием".
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По мнению Зубюка, Киев является худшей версией Москвы, где все московские "болячки" времен мэра Лужкова доведены до абсурда – хаотичная "точечная" застройка, пробки, безвкусица в архитектуре. При этом новое руководство российской столицы сделало "дельные выводы" в вопросе решения ряда проблем города, в то время как Киев продолжает развиваться в "пагубном" направлении, отметил автор.
На сегодняшний день столица Украины представляет собой город, где "строительная мафия" контролирует местные власти, где постоянно случаются пробки, а коммунальный транспорт за исключением метро в принципе не способен организованно перевозить пассажиров, добавил журналист.
При этом автор раскритиковал обе столицы из-за обилия "спальных" районов, которые, по его словам, представляют собой "уродливые человейники". В то же время он отметил, что, несмотря на схожесть таких районов в Киеве и Москве, в российской столице лучше дороги.
Зубюк выразил мнение, что Киев – это концентрат всех "государственных болячек" Украины. "Настоящие изменения в государстве будут видны, прежде всего, в Киеве. И сейчас их, очевидно, нет", - заключил журналист.
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Популярные комментарии
Москва - один из крупнейших мегаполисов Европы, как её можно с Киевом сравнивать? По сравнению с Москвой, Киев - деревня, причём, отсталая деревня.
4 января, 03:51
Max Giz
3620002
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