Львовский журналист сравнил Киев с Москвой

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Журналист львовского издания Журналист львовского издания Zahid.net Павел Зубюк сравнил столицы России Украины , назвав при этом Киев "второсортной" версией Москвы

"Киев не просто идет вслед за Москвой, он от нее сильно отстает. Можно даже сказать точнее: Киев – это такая второсортная, меньшая по размеру Москва", - заявил журналист, назвав украинскую столицу "неухоженным общежитием".

По мнению Зубюка, Киев является худшей версией Москвы, где все московские "болячки" времен мэра Лужкова доведены до абсурда – хаотичная "точечная" застройка, пробки, безвкусица в архитектуре. При этом новое руководство российской столицы сделало "дельные выводы" в вопросе решения ряда проблем города, в то время как Киев продолжает развиваться в "пагубном" направлении, отметил автор.

На сегодняшний день столица Украины представляет собой город, где "строительная мафия" контролирует местные власти, где постоянно случаются пробки, а коммунальный транспорт за исключением метро в принципе не способен организованно перевозить пассажиров, добавил журналист.

При этом автор раскритиковал обе столицы из-за обилия "спальных" районов, которые, по его словам, представляют собой "уродливые человейники". В то же время он отметил, что, несмотря на схожесть таких районов в Киеве и Москве, в российской столице лучше дороги.