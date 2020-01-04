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В Багдаде подверглась авиаудару колонна медиков иракского ополчения
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РИА Новости

В Багдаде подверглась авиаудару колонна медиков иракского ополчения

03:22 04.01.2020 (обновлено: 07:14 04.01.2020)
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© AP Photo / Hadi MizbanВид с воздуха на Багдад, Ирак
Вид с воздуха на Багдад, Ирак
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид с воздуха на Багдад, Ирак. Архивное фото
БАГДАД, 4 янв - РИА Новости. Авиаудару на севере Багдада подверглась колонна медиков иракского ополчения "Аль-Хашед Аш-Шааби", сообщения ряда СМИ о гибели командующих не соответствуют действительности, сообщается в заявлении самого ополчения.
Ранее сообщалось, что в результате авиаудара по колонне машин на севере Багдада погибли не менее пяти человек. Ранее ряд СМИ сообщал о гибели командиров из шиитского ополчения. Назывались такие имена как Шибиль Зейди, Хамед Аль-Джазаири и Раид Аль-Курави.
"Атаке рядом со стадионом Таджи в Багдаде подверглась колонна медиков, принадлежащая "Аль-Хашед Аш-Шааби", - написано в заявлении, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
В ополчении отметили, что информация о гибели командующих, чьи имена появились в социальных сетях и ряде спутниковых телеканалов, не соответствует действительности.
Пресс-служба ополчения призвала ориентироваться на ее официальные источники.
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