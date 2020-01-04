В Багдаде подверглась авиаудару колонна медиков иракского ополчения

Ранее сообщалось, что в результате авиаудара по колонне машин на севере Багдада погибли не менее пяти человек. Ранее ряд СМИ сообщал о гибели командиров из шиитского ополчения. Назывались такие имена как Шибиль Зейди, Хамед Аль-Джазаири и Раид Аль-Курави.