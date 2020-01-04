В Багдаде подверглась авиаудару колонна медиков иракского ополчения

БАГДАД, 4 янв - РИА Новости. Авиаудару на севере Багдада подверглась колонна медиков иракского ополчения "Аль-Хашед Аш-Шааби", сообщения ряда СМИ о гибели командующих не соответствуют действительности, сообщается в заявлении самого ополчения.
Ранее сообщалось, что в результате авиаудара по колонне машин на севере Багдада погибли не менее пяти человек. Ранее ряд СМИ сообщал о гибели командиров из шиитского ополчения. Назывались такие имена как Шибиль Зейди, Хамед Аль-Джазаири и Раид Аль-Курави.
"Атаке рядом со стадионом Таджи в Багдаде подверглась колонна медиков, принадлежащая "Аль-Хашед Аш-Шааби", - написано в заявлении, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
В ополчении отметили, что информация о гибели командующих, чьи имена появились в социальных сетях и ряде спутниковых телеканалов, не соответствует действительности.
Пресс-служба ополчения призвала ориентироваться на ее официальные источники.