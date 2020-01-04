В Microsoft прокомментировали прекращение поддержки Windows 7

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. с 14 января откажется от поддержки операционной системы Windows 7, у пользователей есть десять дней на смену ОС, так как "семерка" перестанет обновляться и больше не будет соответствовать необходимому уровню безопасности. Microsoft с 14 января откажется от поддержки операционной системы Windows 7, у пользователей есть десять дней на смену ОС, так как "семерка" перестанет обновляться и больше не будет соответствовать необходимому уровню безопасности.

Как напомнили РИА Новости в пресс-службе Microsoft в России, Windows 7 была разработана более десяти лет назад при совершенно другом уровне киберугроз. Появление новых технологий вызвало необходимость пересмотра ОС, поэтому при создании десятой версии Windows во главу угла ставилась защита от киберугроз, отметили в пресс-службе.

"Именно на доработке и актуализации Windows 10 и сосредоточит свои силы Microsoft", - заявили в Microsoft.

В компании отметили, что в условии отсутствии поддержки защищенность Windows 7 окажется под вопросом, ее пользователи рискуют стать "легкой добычей" для киберпреступников.

В компании также посоветовали пользователям обновить гаджеты, если те не отвечают современным требованиям, поскольку установка на них новой ОС, вероятнее всего, снизит их производительность.

Кроме того, как отметили в компании, устаревшие гаджеты не поддерживают основные возможности безопасности десятой версии Windows, включая системы распознавания лиц и отпечатков пальцев.

По данным аналитической компании Net Applications на март 2019 года, ОС Windows 7 установлена на 40 процентах стационарных персональных компьютеров по всему миру.