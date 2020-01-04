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В Microsoft прокомментировали прекращение поддержки Windows 7
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РИА Новости

В Microsoft прокомментировали прекращение поддержки Windows 7

03:30 04.01.2020 (обновлено: 06:36 04.01.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкОфис Microsoft
Офис Microsoft
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Офис Microsoft. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Microsoft с 14 января откажется от поддержки операционной системы Windows 7, у пользователей есть десять дней на смену ОС, так как "семерка" перестанет обновляться и больше не будет соответствовать необходимому уровню безопасности.
Как напомнили РИА Новости в пресс-службе Microsoft в России, Windows 7 была разработана более десяти лет назад при совершенно другом уровне киберугроз. Появление новых технологий вызвало необходимость пересмотра ОС, поэтому при создании десятой версии Windows во главу угла ставилась защита от киберугроз, отметили в пресс-службе.

"Именно на доработке и актуализации Windows 10 и сосредоточит свои силы Microsoft", - заявили в Microsoft.

В компании отметили, что в условии отсутствии поддержки защищенность Windows 7 окажется под вопросом, ее пользователи рискуют стать "легкой добычей" для киберпреступников.
Офис компании Microsoft
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В компании также посоветовали пользователям обновить гаджеты, если те не отвечают современным требованиям, поскольку установка на них новой ОС, вероятнее всего, снизит их производительность.
Кроме того, как отметили в компании, устаревшие гаджеты не поддерживают основные возможности безопасности десятой версии Windows, включая системы распознавания лиц и отпечатков пальцев.
По данным аналитической компании Net Applications на март 2019 года, ОС Windows 7 установлена на 40 процентах стационарных персональных компьютеров по всему миру.
Microsoft Corp. основали в 1975 году Билл Гейтс и Пол Аллен. Штаб-квартира корпорации находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в том числе операционной системы Windows.
Офис интернет-компании Яндекс в Москве
28 мая 2013, 14:23РИА Наука
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Microsoft CorporationРоссияВ мире
Популярные комментарии
Спасибо но нет! Почитав лицензионное соглашение OS Windows 10 то я как пользователь вообще не имею никаких претензий к Microsoft,если моя личная информация где то всплывёт у третьих лиц! А они в свою очередь будут искусно распоряжаться моими данными в угоду своего обогащения! Пользуйтесь сами вашим чудо продуктом!
4 января, 04:00
Алина Эн
6632001
Ой! Не могу! Ну и юмористы - не будет обновляться защита! Как-будто их "заплаты" от чего-то защищали.
4 января, 05:15
laskab1
6660000
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