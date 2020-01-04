Госдеп и МВБ США запретили TikTok на служебных устройствах

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВМС США не смогут получить доступ к внутренней сети ведомства, если у них на телефоне будет установлено приложение TikTok. Как заявил представитель киберкомандования ВМС США Дейв Бенхэм, решение об отказе в доступе к внутренней сети пользователям TikTok было принято в рамках "противодействия существующим и возникающим угрозам".

"Приложение TikTok не одобрено к использованию на государственных устройствах в госдепартаменте… Сотрудникам рекомендуется загружать только одобренные коммерческим приложения на вверенные им государственные устройства", - заявила представитель госдепа.

С аналогичным заявлением выступило и министерство внутренней безопасности США.

TikTok пока не прокомментировал запрет госорганов США на использование приложения на служебных устройствах.