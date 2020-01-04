Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-04T03:31+0300
https://ria.ru/20200104/1563103256.html
Госдеп и МВБ США запретили TikTok на служебных устройствах
https://cdn23.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1036x0_80_0_0_0f82e5b800827ea3da04d42ec0f7f4f3.jpg
РИА Новости

Госдеп и МВБ США запретили TikTok на служебных устройствах

03:14 04.01.2020 (обновлено: 03:31 04.01.2020)
428
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Госдепартамент и министерство внутренней безопасности США запретили сотрудникам запускать на служебных устройствах приложение социальной сети TikTok, которой владеет китайская компания ByteDance, сообщает газета Washington Times.
Ранее сообщалось, что военнослужащие ВМС США не смогут получить доступ к внутренней сети ведомства, если у них на телефоне будет установлено приложение TikTok. Как заявил представитель киберкомандования ВМС США Дейв Бенхэм, решение об отказе в доступе к внутренней сети пользователям TikTok было принято в рамках "противодействия существующим и возникающим угрозам".
"Приложение TikTok не одобрено к использованию на государственных устройствах в госдепартаменте… Сотрудникам рекомендуется загружать только одобренные коммерческим приложения на вверенные им государственные устройства", - заявила представитель госдепа.
С аналогичным заявлением выступило и министерство внутренней безопасности США.
TikTok пока не прокомментировал запрет госорганов США на использование приложения на служебных устройствах.
Ранее американские сенаторы Чарльз Шумер и Том Коттон направили письмо на имя директора Национальной разведки Джозефа Магуайра с просьбой "провести оценку рисков национальной безопасности", которые представляет набирающее популярность китайское приложение. Особую озабоченность законодателей вызвали опасения о том, что чувствительная личная информация пользователей может попасть в руки правительства Китая, а также что приложение может манипулировать контентом и прибегать к цензуре. TikTok в ответ заявила, что ее деятельность не подвержена влиянию ни одного правительства мира, в том числе китайского.
Соцсеть TikTok
15 июля 2019, 16:35
Соцсеть TikTok заявила о готовности локализовать данные россиян
280002
Обсудить 0
TikTokМинистерство внутренней безопасности СШАГосударственный департамент СШАКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Вертолет ВВС США в Ираке
Коалиция во главе с США приостановила подготовку иракских военных
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани
Вид на Багдад
Шиитское ополчение рассказало об авиаударе по своей колонне в Багдаде
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
В МИД Канады прокомментировали убийство иранского генерала Сулеймани
Кареты скорой помощи в Ираке
В Багдаде нанесли новый авиаудар по колонне шиитского ополчения
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии
Один из ведущих онкологов России Андрей Павленко с семьей
Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа
Автомобиль скорой помощи
Во Владивостоке задержали проколовшего колеса автомобилям скорой
Продажа лотерейных билетов
Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье
Вид с воздуха на Багдад, Ирак
В Багдаде подверглась авиаудару колонна медиков иракского ополчения
Офис Microsoft
В Microsoft прокомментировали прекращение поддержки Windows 7
Киев
Львовский журналист сравнил Киев с Москвой
Остров Пасхи
Астролог рассказала, куда нужно поехать каждому знаку зодиака в 2020
Американские военные в Ираке
США предостерегли парламент Ирака от "неблагоприятных решений"
Металлургическое производство
Экономист заявил об историческом антирекорде украинских металлургов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:22Самолет Airbus A320 аварийно сел в Перми, сообщили СМИ
08:06Крымские ученые исследуют подводные находки в сирийском Тартусе
07:49На Ямале почти восемь часов тушили горевшую свалку мусора
07:31Дозаправку самолетов Су-30СМ и Су-24М в воздухе сняли на видео
07:30Fitch: EastMed сделает газовый рынок юга ЕС конкурентнее
07:14Амстердам ввел новый налог для туристов
06:56Экс-посол США раскритиковал Вашингтон за убийство Сулеймани
06:48В Новосибирске пьяные дебоширы напали на полицейских
06:46Фаната Guns N’ Roses обвинили в незаконном размещении треков в Сети
06:23Американский журнал рассказал о российских боевых самолетах будущего
06:10Экс-президента Эквадора будут судить за взятки
06:04Перевооружение ВДВ на новую систему связи стартует в 2021 году
06:02Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз
05:53Водонаева поспорила с фитнес-тренером, как добиться идеальной фигуры
05:48Помпео: Сулеймани планировал нападения на иракцев, ливанцев и сирийцев
05:06Сирийские военные заняли деревню Эт-Тах неподалеку от Идлиба
04:34В Приморье СК начал проверку из-за избиения матери с ребенком на руках
04:15Постпред Ирана в ООН приравнял убийство Сулеймани к развязыванию войны
04:06Журналист рассказал о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина
04:04Кудрявцева рассказала о самочувствии после срочной операции на груди
Лента новостейМолния