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Шиитское ополчение рассказало об авиаударе по своей колонне в Багдаде
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РИА Новости

Шиитское ополчение рассказало об авиаударе по своей колонне в Багдаде

03:04 04.01.2020
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© РИА Новости / А. Савин / Перейти в фотобанкВид на Багдад
Вид на Багдад
© РИА Новости / А. Савин
Перейти в фотобанк
Вид на Багдад. Архивное фото
БАГДАД, 4 янв - РИА Новости. Авиаудару подверглись две машины шиитского ополчения "Аль-Хашд Аш-Шааби" на севере Багдада, личности находившихся внутри устанавливаются, сообщил РИА Новости член командования подразделения "Асаиб Ахль Аль-Хак" из ополчения Джавад Ат-Талибави.
"Атакованы две машины "Аль-Хашед Аш-Шааби" авиаударом на трассе Таджи. На данный момент неизвестно, кто был внутри", - сказал Пт-Талибави.
Ранее сообщалось, что в результате авиаудара по колонне машин на севере Багдада погибли не менее пяти человек.
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