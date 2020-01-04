Шиитское ополчение рассказало об авиаударе по своей колонне в Багдаде

БАГДАД, 4 янв - РИА Новости. Авиаудару подверглись две машины шиитского ополчения "Аль-Хашд Аш-Шааби" на севере Багдада, личности находившихся внутри устанавливаются, сообщил РИА Новости член командования подразделения "Асаиб Ахль Аль-Хак" из ополчения Джавад Ат-Талибави.

"Атакованы две машины "Аль-Хашед Аш-Шааби" авиаударом на трассе Таджи. На данный момент неизвестно, кто был внутри", - сказал Пт-Талибави.