Военные ЗВО получат в 2020 году партию зенитных "Панцирей-С"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв - РИА Новости. Ленинградская армия ВВС и ПВО получит в 2020 году партию самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С", сообщили в субботу в пресс-службе Западного военного округа.
"В рамках государственного оборонного заказа в январе 2020 года в войска объединения планируется поступление очередной партии специальной техники - самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащие армии уже прошли обучение на новую систему вооружения.
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