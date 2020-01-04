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Новое оружие России
2020-01-04T03:02+0300
https://ria.ru/20200104/1563103198.html
Военные ЗВО получат в 2020 году партию зенитных "Панцирей-С"
https://cdn24.img.ria.ru/images/156015/36/1560153686_0:230:3077:1961_1036x0_80_0_0_795ada0e998c948e080405cebed13529.jpg
РИА Новости

Военные ЗВО получат в 2020 году партию зенитных "Панцирей-С"

03:02 04.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв - РИА Новости. Ленинградская армия ВВС и ПВО получит в 2020 году партию самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С", сообщили в субботу в пресс-службе Западного военного округа.
"В рамках государственного оборонного заказа в январе 2020 года в войска объединения планируется поступление очередной партии специальной техники - самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащие армии уже прошли обучение на новую систему вооружения.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1
19 декабря 2019, 16:19Сказано в эфире
Военный эксперт: у нас есть вооружения, которые даже аналогов не имеютРоссии удалось сохранить и развить сферу ВПК, заявил Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков подчеркнул, что добиться этого Россия смогла, несмотря на санкции.
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Новое оружие РоссииПанцирь-С1РоссияБезопасность
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