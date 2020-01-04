Военные ЗВО получат в 2020 году партию зенитных "Панцирей-С"

Военный эксперт: у нас есть вооружения, которые даже аналогов не имеют

России удалось сохранить и развить сферу ВПК, заявил Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков подчеркнул, что добиться этого Россия смогла, несмотря на санкции.