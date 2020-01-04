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Во Владивостоке задержали проколовшего колеса автомобилям скорой
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РИА Новости

Во Владивостоке задержали проколовшего колеса автомобилям скорой

02:52 04.01.2020 (обновлено: 02:54 04.01.2020)
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 янв - РИА Новости. Полиция задержала злоумышленника, который за несколько дней проколол колеса десяткам автомобилей в одном из районов Владивостока, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД.
Ранее сообщалось, что десятки автомобилей, среди которых машины скорой помощи, пострадали от рук неизвестного. Накануне жители Владивостока поделились в соцсетях видео автомобилей с проколотыми колесами. В пятницу утром ситуация повторилась — в Первомайском районе Владивостока на улицах Калинина, Окатовая, Надибаидзе и других были порезаны и проколоты колеса автомобилей.
Видео об этом ЧП вызвало большой резонанс в городе. На кадрах видно, что повредили колеса даже автомобиля реанимации. Полиция начала проверку, с заявлениями в правоохранительные органы обратились 36 автовладельцев.
"Подозреваемый в проколе шин нескольких десятков автомобилей в Первомайском районе Владивостока был задержан сегодня ночью" - сообщил РИА Новости в субботу представитель УМВД по региону.
Личность задержанного не раскрывается.
Сотрудники французской полиции. Архивное фото
2 мая 2017, 10:52
В Бордо неизвестный проколол колеса почти 200 машин
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