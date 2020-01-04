Во Владивостоке задержали проколовшего колеса автомобилям скорой

Ранее сообщалось, что десятки автомобилей, среди которых машины скорой помощи, пострадали от рук неизвестного. Накануне жители Владивостока поделились в соцсетях видео автомобилей с проколотыми колесами. В пятницу утром ситуация повторилась — в Первомайском районе Владивостока на улицах Калинина, Окатовая, Надибаидзе и других были порезаны и проколоты колеса автомобилей.