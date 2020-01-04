Иран призвал Совбез ООН осудить убийство генерала Сулеймани

В письме, адресованном генеральному секретарю ООН, а также председателю Совбеза организации, сказано, что Совет Безопасности должен выполнить свои обязанности и "осудить это незаконное преступное деяние, учитывая тяжелые последствия такого военного авантюризма и опасных провокаций со стороны США".

В документе, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, говорится, что Иран в соответствии с международным законодательством оставляет за собой право на принятие необходимых мер в связи с этим "ужасным преступлением" - в частности, на самооборону.

В четверг Пентагон подтвердил, что США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Сулеймани командовал подразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции — военизированных иранских формирований, которые США причисляют к террористическим организациям. Среди погибших в ходе американских ударов был также заместитель командира шиитского ополчения в Ираке Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.