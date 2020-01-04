В МИД Канады прокомментировали убийство иранского генерала Сулеймани

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Канада долгое время была обеспокоена действиями подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) во главе с генералом Касемом Сулеймани , однако призывает стороны к сдержанности и деэскалации, заявил министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань.

"Канада долгое время была обеспокоена силами Корпуса стражей исламской революции во главе с Касемом Сулеймани, чьи агрессивные действия оказали дестабилизирующее воздействие в регионе и за его пределами", - говорится в заявлении Шампаня, опубликованном на сайте правительства.

Министр также призвал "все стороны проявлять сдержанность и стремиться к деэскалации".

Правительство Канады в пятницу также призвало своих граждан покинуть Ирак в связи со сложной ситуацией в области безопасности.

"Избегайте любых поездок в Ирак из-за продолжающейся нестабильной, непредсказуемой и потенциально опасной ситуацией в области безопасности. Если вы находитесь в Ираке, рассмотрите возможность отъезда с использованием коммерческих транспортных средств, если это безопасно", - говорится на сайте правительства страны.