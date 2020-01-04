В МИД Канады прокомментировали убийство иранского генерала Сулеймани

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Канада долгое время была обеспокоена действиями подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) во главе с генералом Касемом Сулеймани, однако призывает стороны к сдержанности и деэскалации, заявил министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань.
"Канада долгое время была обеспокоена силами Корпуса стражей исламской революции во главе с Касемом Сулеймани, чьи агрессивные действия оказали дестабилизирующее воздействие в регионе и за его пределами", - говорится в заявлении Шампаня, опубликованном на сайте правительства.
Министр также призвал "все стороны проявлять сдержанность и стремиться к деэскалации".
Правительство Канады в пятницу также призвало своих граждан покинуть Ирак в связи со сложной ситуацией в области безопасности.
"Избегайте любых поездок в Ирак из-за продолжающейся нестабильной, непредсказуемой и потенциально опасной ситуацией в области безопасности. Если вы находитесь в Ираке, рассмотрите возможность отъезда с использованием коммерческих транспортных средств, если это безопасно", - говорится на сайте правительства страны.
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели в Ираке операцию по устранению иранского генерала Касема Сулеймани. Сулеймани командовал подразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции — военизированных иранских формирований, которые США причисляют к террористическим организациям. Среди погибших в ходе американских ударов был также заместитель командира шиитского ополчения в Ираке Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.