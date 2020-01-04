Эксперты: эскалация конфликта на Ближнем Востоке повысит цены на нефть

ЛОНДОН, 4 янв – РИА Новости, Наталья Копылова. Эскалация конфликта на Эскалация конфликта на Ближнем Востоке , получившего новый виток в результате убийства иранского генерала Касема Сулеймани , будет способствовать дальнейшим военным действиям в регионе, а также создает риск повышения цен на нефть, такое мнение высказали эксперты британского аналитического агентства Oxford Economics (OE).

По оценке аналитиков, убийство Сулеймани "знаменует собой значительную эскалацию разногласий между США и Ираном, что усиливает опасения по поводу конфликта в целом".

"Мы ожидаем, что авиаудар приведет к дальнейшим военным действиям в регионе, особенно в Ираке, и сохранит повышенную премию за риск цен на нефть. Наш прогноз цены на нефть марки Brent в 2020 году на уровне 64,6 доллара за баррель немного сместился в сторону повышения", - говорится в аналитическом отчете ОЕ.

"Сегодня стоимость нефти марки Brent выросла на 4%, превысив 69 долларов за баррель, и потенциальное нарушение поставок из-за дальнейшей эскалации в краткосрочной перспективе также создает повышательный риск для цен на нефть", - отметили эксперты.

В четверг Пентагон подтвердил, что США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Сулеймани командовал подразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции — военизированных иранских формирований, которые США причисляют к террористическим организациям. Среди погибших в ходе американских ударов был также заместитель командира шиитского ополчения в Ираке Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.