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Военные попробуют поднять останки экипажа Ил-2 в Смоленской области
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РИА Новости

Военные попробуют поднять останки экипажа Ил-2 в Смоленской области

02:08 04.01.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВодолаз
Водолаз
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Водолаз. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 4 янв – РИА Новости. Военные инженеры и водолазы общевойсковой армии Западного военного округа окажут содействие в шести поисковых экспедициях парка "Патриот" в 2020 году и попробуют поднять останки экипажей истребителя Ил-2 и танков КВ-1 и Т-34, затонувших во время Второй мировой войны, сообщили в субботу в пресс-службе Западного военного округа.
"Военнослужащие инженерно-саперного полка ЗВО, а также военные водолазы смогут оказать содействие и будут готовы продолжить работы по подъему останков летчиков истребителя Ил-2 в Смоленской области, танков КВ-1 и Т-34 в Курской области, а также ряда объектов в Брянской, Воронежской области", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что в 2016 и 2017 годах со дна реки Дон уже были подняты американский танк "Генерал Стюарт", переданный Советской армии по ленд-лизу, трактор С-65 "Сталинец", а также уникальный танк из первой партии Т-34 – 76, выпущенный Сталинградским тракторным заводом весной 1942 года.
В 2018 году в Смоленской области из болота был поднят самолет, предположительно принадлежавший летчикам эскадрильи "Нормандия-Неман", также в торфяных залежах на основе информации местных жителей были найдены останки советских летчиков, пилотировавших в 1943 году истребитель Як-9.
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Западный военный округ (ЗВО)РоссияБезопасность
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