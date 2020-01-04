Военные попробуют поднять останки экипажа Ил-2 в Смоленской области

"Военнослужащие инженерно-саперного полка ЗВО, а также военные водолазы смогут оказать содействие и будут готовы продолжить работы по подъему останков летчиков истребителя Ил-2 в Смоленской области, танков КВ-1 и Т-34 в Курской области, а также ряда объектов в Брянской, Воронежской области", - говорится в сообщении.