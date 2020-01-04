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Администрация США проведет закрытые брифинги для конгресса по Ирану
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РИА Новости

Администрация США проведет закрытые брифинги для конгресса по Ирану

02:02 04.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкИран
Иран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Иран. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его администрация уже проинформировали некоторых членов конгресса об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани, на следующей неделе в конгрессе пройдут закрытые брифинги по ситуации вокруг Ирана, сообщил журналистам советник президента США по национальной безопасности Роберт О"Брайен.
"Мы провели брифинги для членов конгресса за последние сутки – это сделали высокопоставленные члены администрации и президент, которые предоставили предварительную информацию относительно ситуации", - сказал О"Брайен в ходе брифинга.
По его словам, после возвращения членов конгресса с каникул на следующей неделе для них будут проведены закрытые брифинги.
Демократы выразили возмущение тем, что убийство Сулеймани может привести к эскалации конфликта с Тегераном. Они также возмущены тем, что Белый дом не проинформировал их о проведении операции заранее. При этом республиканцы в целом одобряют действия Трампа.
Конгресс США имеет право объявлять войну и давать разрешение президенту на ведение военных действий. Тем не менее, де-факто исполнительная власть проводит широкий спектр военных операций за рубежом, обосновывая их прошлыми разрешениями конгресса и необходимостью защищать граждан США.
В четверг Пентагон подтвердил, что США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Сулеймани командовал подразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции — военизированных иранских формирований, которые США причисляют к террористическим организациям. Среди погибших в ходе американских ударов был также заместитель командира шиитского ополчения в Ираке Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиДональд ТрампИракИранСШАВ мире
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