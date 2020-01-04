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Любая поддержка воюющих сторон в Ливии усилит конфликт, заявили в ООН
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РИА Новости

Любая поддержка воюющих сторон в Ливии усилит конфликт, заявили в ООН

02:00 04.01.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЛивия
Ливия
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Ливия. Архивное фото
ООН, 4 янв – РИА Новости. Любая иностранная поддержка воюющих сторон в Ливии только усугубит конфликт, говорится в заявлении заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака.
"Генеральный секретарь вновь призывает к немедленному прекращению огня в Ливии и возобновлению политического диалога всеми сторонами. Любая иностранная поддержка воюющих сторон только усугубит продолжающийся конфликт и еще более усложнит достижение мирного и всеобъемлющего политического решения", - отмечается в заявлении.
По словам Хака, генсек Антониу Гутерреш вновь заявляет, что продолжающиеся нарушения эмбарго на поставки оружия Советом Безопасности, введенного резолюцией 1970 (2011), только усугубляют ситуацию. Он указал, что строгое соблюдение эмбарго чрезвычайно важно для создания условий, благоприятствующих прекращению военных действий.
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил в пятницу о всеобщей мобилизации и противостоянии иностранным войскам.
Триполийское правительство ранее запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил Халифы Хафтара на ливийскую столицу. Сообщалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления. Парламент Турции 2 января большинством голосов разрешил отправку турецких военных в Ливию.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
00:30
Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии
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Халифа ХафтарЛивияВ мире
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