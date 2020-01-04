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США призвали Иран выбрать "правильный путь" после убийства Сулеймани
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РИА Новости

США призвали Иран выбрать "правильный путь" после убийства Сулеймани

01:45 04.01.2020 (обновлено: 02:08 04.01.2020)
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 янв – РИА Новости. США рассчитывают, что Иран после убийства генерала Касема Сулеймани выберет "правильный путь" переговоров, заявил журналистам советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

"У Ирана есть два пути. Один – это путь дальнейшей эскалации, и он приведет в никуда иранский народ и режим… Если они выберут путь эскалации, это будет очень плохим решением", - заявил О'Брайен в ходе брифинга.

Альтернативой, по словам представителя Белого дома, являются переговоры с Соединенными Штатами, отказ от ядерной программы и "эскалации в регионе". О'Брайен также потребовал от Тегерана "прекратить брать заложников" и начать "вести себя как нормальная страна".
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов к дальнейшим действиям против Ирана после убийства Сулеймани. При этом он заявил, что заявил, что таким образом Вашингтон якобы пытался остановить войну.
Накануне Пентагон с санкции Трампа нанес ракетный удар в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб Сулеймани и еще десять человек, включая офицеров Корпуса стражей исламской революции и высокопоставленных деятелей шиитского ополчения Ирака.
Власти Ирана заявили, что отомстят США за гибель Сулеймани. Убийство генерала осудил ряд стран, включая Россию.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
01:43
Белый дом назвал цель удара по генералу Сулеймани
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Обсудить 30
Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиИракИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Первый "Правильный путь"-это созвать совбез ООН,чтобы осудить убийство генерала Сулеймани,который находился на госслужбе в момент исполнения обязанностей.Это террористический акт против суверенной страны.
4 января, 02:02
ddokshin
3200021
Да, остается надеяться, что Иран выберет правильный путь, и это, конечно, не переговоры, так как США уже давно не договороспособны, с ними договориться ни о чем нельзя. А вот что выберет Иран? Каковы варианты? На мой взгляд, проще всего -- это блокирование посольства для начала, на всякий случай, если американцы будут и в дальнейшем продолжать поступать неразумно. И посмотреть, что будут делать американцы.
4 января, 01:58
Евгений Никонов
2300103
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