США призвали Иран выбрать "правильный путь" после убийства Сулеймани

"У Ирана есть два пути. Один – это путь дальнейшей эскалации, и он приведет в никуда иранский народ и режим… Если они выберут путь эскалации, это будет очень плохим решением", - заявил О'Брайен в ходе брифинга.
Альтернативой, по словам представителя Белого дома, являются переговоры с Соединенными Штатами, отказ от ядерной программы и "эскалации в регионе". О'Брайен также потребовал от Тегерана "прекратить брать заложников" и начать "вести себя как нормальная страна".
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов к дальнейшим действиям против Ирана после убийства Сулеймани. При этом он заявил, что заявил, что таким образом Вашингтон якобы пытался остановить войну.
Накануне Пентагон с санкции Трампа нанес ракетный удар в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб Сулеймани и еще десять человек, включая офицеров Корпуса стражей исламской революции и высокопоставленных деятелей шиитского ополчения Ирака.
Власти Ирана заявили, что отомстят США за гибель Сулеймани. Убийство генерала осудил ряд стран, включая Россию.