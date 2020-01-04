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Белый дом назвал цель удара по генералу Сулеймани
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РИА Новости

Белый дом назвал цель удара по генералу Сулеймани

01:43 04.01.2020
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© AP Photo / UNCREDITEDГлава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
© AP Photo / UNCREDITED
ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что целью убийства иранского генерала Касема Сулеймани было "предотвратить дальнейшее кровопролитие"
"Это было спланировано, чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие, это было оборонительное действие", - сказал О'Брайен в ходе телефонного брифинга для журналистов. Он назвал действия США "самообороной".
По его словам, Сулеймани планировал нападения на американских военнослужащих "через своих подручных или напрямую через Корпус стражей исламской революции".
В четверг Пентагон подтвердил, что США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Сулеймани командовал подразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции — военизированных иранских формирований, которые США причисляют к террористическим организациям. Среди погибших в ходе американских ударов был также заместитель командира шиитского ополчения в Ираке Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
01:42
Белый дом заявил, что Трамп имел полномочия нанести удар по Сулеймани
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиИракИранСШАВ мире
Популярные комментарии
А можно нанести удар по Вашингтону, чтобы остановить кровопролитие?
4 января, 02:11
Павел Квицинский
1420002
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