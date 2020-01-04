Белый дом назвал цель удара по генералу Сулеймани

ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Советник президента Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что целью убийства иранского генерала Касема Сулеймани было "предотвратить дальнейшее кровопролитие"

"Это было спланировано, чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие, это было оборонительное действие", - сказал О'Брайен в ходе телефонного брифинга для журналистов. Он назвал действия США "самообороной".

По его словам, Сулеймани планировал нападения на американских военнослужащих "через своих подручных или напрямую через Корпус стражей исламской революции".